護孩要緊 李東健夫婦《新婚日記2》下車
2017/08/18 22:38
原要出演《新婚日記2:新婚的誕生》，今日急喊卡。（翻攝自ELLE）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝節目《新婚日記2》將於9月播出，上月確定由閃婚夫妻李東健與趙允熙出演《第二季：新婚的誕生》，不料今日竟急喊卡，經紀公司發布聲明，因趙允熙身體出狀況，夫婦倆決定臨時下車節目。
趙允熙日前出席活動時，用手護著肚子裡的寶寶。（翻攝自osen_photo IG）今日李東健的經紀公司「FNC娛樂」發布聲明表示：「趙允熙為了能在《新婚日記》中展現更美好的樣貌，在準備節目的過程中，身體出現了狀況，不得已的狀況下，決定從節目臨時退出。趙允熙與李東健對節目造成的影響感到非常抱歉，由於目前趙允熙懷孕，健康管理是目前最重要的事，希望大家能多多諒解。」另外，節目也將由主播夫婦吳尚津和金素英接替出演。
兩人於今年初大方認愛。（翻攝自朝鮮體育）李東健於今年初認愛合作《月桂樹洋服店的紳士們》的女主角趙允熙，沒想到兩人才交往2個月就火速懷上寶寶，並宣布兩人將結婚，當時在演藝圈投下一顆震撼彈，日前打算公開婚後生活，今日夫妻倆卻宣布不參與《新婚日記2》，網友紛紛表示可惜，要趙允熙照顧好身體。
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