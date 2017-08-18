簡廷芮三姊妹顏值破天際 網讚「爸爸上輩子拯救世界」
2017/08/18 15:16
簡廷芮長相甜美，擁有大批粉絲。（翻攝自簡廷芮臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Dewi」簡廷芮長相甜美可愛，清新脫俗的氣質受到粉絲歡迎，她在賣座電影《我的少女時代》中飾演品學兼優的校花「陶敏敏」，演藝事業更上一層樓，昨日她PO出與家人的合照，一家三姊妹的高顏值令人驚艷。
簡廷芮（右二）三姊妹顏值高。（翻攝自簡廷芮IG）簡廷芮昨日在IG貼出父親節時她與姊妹們和爸爸合照的照片，並說「上輩子的情人們合體，想要繼續糾纏我們就要永遠健康平安啊」，並稱爸爸為「老頑童」，可以看出父女間的好感情，但最令網友眼睛為之一亮的是她們三姊妹都相當漂亮，照片中簡廷芮留著空氣瀏海，歪著頭對鏡頭甜甜一笑，姊姊的俐落中短髮看起來相當有個性，而妹妹則是走氣質路線，一頭烏黑長髮十分典雅。
簡廷芮與爸爸感情很好。（翻攝自簡廷芮臉書）網友們看到照片直說簡爸爸住在女生宿舍真是太幸福了，更有人笑說「爸爸上輩子應該是拯救全世界」，但也有人發現簡爸爸相當帥氣有型，大讚一家都是神基因，有眼尖的網友發現沒有簡媽媽的身影，猜測她是在掌鏡，被簡廷芮吐槽「媽媽技術沒那麼好」。
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