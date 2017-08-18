陳妍希不要看！陳曉摀嘴偷襲這位人妻胸部
2017/08/18 13:01
陳曉（右）與孫儷（左）合作拍攝《那年花開月正圓》。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星孫儷以《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》爆紅，已是古裝劇常客的她，近日在新戲《那年花開月正圓》飾演喪夫的丫環，某天獨自在夜裡哭泣，卻遭飾演少爺的陳曉綁架，疑因過於入戲，陳曉的手無預警地摸到孫儷胸部上，「襲胸」畫面僅短短1秒，還是讓網友驚喊：「呼叫陳妍希～」、「不怕被鄧超打嗎？」、「孫儷胸你也敢碰！」
《那年花開月正圓》月底即將播出，近日官方釋出最新預告，陳曉背著繩索衝進房間，大力地摀住孫儷的嘴，另一手環抱住對方，手部位置恰巧放在孫儷的胸部上，並烙狠話：「妳在這裡當寡婦，只能是死路一條，唯一的出路就是跟我回家！」陳曉（後）欲綁架孫儷，沒想到卻不慎襲胸。（翻攝自YouTube）
下一秒劇情竟超展開，陳曉反被孫儷五花大綁，還被潑茶怒嗆：「我再下賤，跟你混在一起，覺得丟臉，你只會吃喝玩樂還會幹嘛？」陳曉受此番話刺激，便開始痛改前非，從紈絝子弟慢慢蛻變成有擔當的男人。陳曉綁架不成，反被孫儷潑茶對待。（翻攝自YouTube）
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