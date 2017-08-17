15年前凱渥舊照曝光 許瑋甯以前長這樣

有著深邃五官的許瑋甯。（擷取自許瑋甯臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李至正出道多年，他今（17）日在臉書曬出一張陳年舊照，笑說：「應該有15年了吧，找的出來我是哪一個嗎？」，卻也意外曝光當年，包括許瑋甯、林志玲、阮經天等人，當年的青澀模樣。後排有個身穿粉紅色背心，將瀏海梳上去的女孩，顯得十分俏皮。她就是現年33歲的許瑋甯，有著人人稱羨的混血兒臉蛋，近期更憑藉《紅衣小女孩》成為台灣新一代鬼后。 凱渥名模15年前的陳年合照，許瑋甯（後右二）一身俏皮打扮。（翻攝自李至正臉書）

台、美混血的許瑋甯，從小就有著一頭紅色捲髮與一雙迷人的棕色眼睛。近日為宣傳新片《紅衣小女孩》，她擔任「卡提諾大來賓」竟自曝因為這精緻的五官，讓她在小學整整6年都遭受到同學們的霸凌，甚至回家哭訴「我長得好奇怪」。還透露「其實我有一個必殺名單！就是長大以後碰到他們我要怎樣怎樣，但到國中叛逆期其實就是欺負你的人，欺負回去就好了！」她笑說因為身為混血兒受到同學排擠，整個小學6年都在被霸凌的陰影中渡過，長大後她才意識到，其實要懂得適時反擊、保護自己才是最重要的。

許瑋甯透露「其實我有一個必殺名單！」。（威視提供）