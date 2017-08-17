《模犯生》男女主角奔台班機公布 帥公子阿派也要來

《模犯生》片中飾演公子哥「阿派」的帥痞男星提拉東蘇帕龐皮尤將加入來台謝票。（CatchPlay提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕創泰國電影在台上映票房紀錄的話題電影《模犯生》，在週週新片連發的暑假，以穩定票房持續在台熱映，今日全台票房正式突破億元大關，再度寫下影史新頁。片商今也在加碼公布好消息，繼該片導演與男女主角日前宣布要來台慶功，片中飾演公子哥「阿派」的帥痞男星提拉東蘇帕龐皮尤也將加入謝票行列。

片商表示，導演納塔吾彭皮里亞、「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因、「阿班」查農桑提納同庫、「阿派」提拉東蘇帕龐皮尤，將於8月21日（週一）一同搭乘泰國航空TG634班機在早上11點50分抵達桃園機場，當天下午將出席慶功記者會，以及晚上在戲院舉辦的4場見面會。

《模犯生》男主角查農桑提納同庫（左）、女主角茱蒂蒙瓊查容蘇即將來台會粉絲。（CATCHPLAY提供）

《模犯生》導演及3位演員對於台灣能延續泰國票房的好聲勢創下破億佳績，都感到既驚喜又振奮不已，迫不及待要來台灣感謝影迷與媒體，除此之外也對台北的熱門景點和道地美食非常感興趣，期待可以在短短兩天的旋風行程中，到處走走逛逛、品嚐台灣味。