（影音）拍男男性愛戲3點全露 港導讚「台灣演員冠絕亞洲」

香港導演雲翔的新片《三十儿立》有30人圍攻1男的大尺度場面。（演異舍提供）



〔記者吳琬婷／台北報導〕香港導演雲翔的作品屢屢挑戰感官尺度，他執導的新片《三十儿立》昨推出台灣版預告，以一貫的唯美男色風景，帶出男主角賀飛在片中的悲慘處境，因被人設計而墜入被30名男性輪姦的情色陷阱，最後才領悟一生就是肉身修道的過程，傳遞出雲翔近年來潛修佛法對生死輪迴的領悟。

男主角賀飛（右）在片中處境悲慘，因被人設計而墜入被30名男性輪姦的情色陷阱。（演異舍提供）



預告片首度曝光30人圍攻1男的場面，雲翔大膽讓演員們3點全露，並展現各式性愛畫面，尺度無極限。雲翔笑說，為了拍攝這場戲，他在台、港、星等地公開試鏡，其中台灣素人演員最讓他驚豔，「台灣青年溫文有禮、不計較、不懦怯，他們對祼體、性愛等藝術表現形式也非常自在，包容度冠絕亞洲，足以自豪。」

《三十儿立》片中有不少裸露性愛戲碼。（演異舍提供）



《三十儿立》是雲翔創立的公司「藝行者」第7號作品，台灣將是世界首映，過去他每部作品在台灣都是以完整版面貌與觀眾見面，所以雲翔特別珍惜台灣的自由、民主、開放，一直賦予它的創作如同對待藝術般的尊重，也希望這次《三十儿立》能夠在電檢審查安全過關；該片9月15日在台上映。

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