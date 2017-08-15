KEIKO養病六年再獻聲 小室哲哉：現在更好

小室哲哉（左）暗示愛妻有意重返歌壇。（翻攝自小室哲哉Instagram）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕昔日叱吒樂壇的日本知名製作人小室哲哉，今（15）日在社交網站公佈KEIKO演繹新歌的短片，在長達一分鐘的影片當中，聽得出來KEIKO復原狀況良好。

小室哲哉在這一分鐘的影片當中，只寫著「2016-2017 KEIKO」，而且這也是KEIKO自從腦內蛛網膜下腔出血之後首度公開的歌聲。小室哲哉甚至留言寫著：「這是她生病之後第一次公開唱歌，我覺得她唱得比以前更好。」

人小室哲哉在社交網站公佈KEIKO演繹新歌的短片。（翻攝自小室哲哉Instagram）

今年58歲的小室哲哉在2002年與「globe」主唱KEIKO結婚，沒想到2011年KEIKO卻因腦出血緊急送醫，一度瀕臨死亡。6年來小室哲哉對老婆悉心照顧，身體也漸漸好轉，先前小室哲哉也曾暗示愛妻有意復出歌壇。

雖然小室哲哉沒有說明這錄音室幾時完成的，但是可以聽出KEIKO恢復狀況良好，很多粉絲都表示很感動，希望KEIKO能趕快回到舞台上。

小室哲哉（左）在推特曬出和KEIKO的溫馨合照。（翻攝自小室哲哉推特）