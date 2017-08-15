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阿湯哥傳傷勢嚴重！腳踝2骨折 得停工數月療傷

2017/08/15 11:21

阿湯哥在拍攝《不可能的任務6》中的跳躍高樓的戲時，不慎撞牆受傷。（翻攝自YouTube）〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢拚命三郎「阿湯哥」湯姆克魯斯，一直以來都堅持親身上陣演出各種驚險動作場面，即使現年已經55歲，仍在《不可能的任務6》中堅持自己上場，沒想到日前就發生了意外，他在一幕跳躍高樓的戲時，不慎撞到樓壁而受傷，竟然還連撞2次，影片曝光後令人憂心不已，各界對於阿湯哥的傷勢都十分關心。現在，《太陽報》就報導阿湯哥的傷勢遠比預期中的還要嚴重，腳踝關節上有2塊骨頭因嚴重撞擊而骨折，預計得花上數個月才有辦法康復，連帶讓《不可能的任務6》也可能將推遲拍攝。

阿湯哥是好萊塢出了名的拚命三郎，堅持親自上陣演出所有動作場面。（翻攝自ComingSoon.net）在意外發生後，一名電影圈相關人士告訴《太陽報》：「他（湯姆克魯斯）的傷勢比我們一開始所擔憂的還要嚴重許多，他受到了相當嚴重的傷害，而且將需要數個月的時間來復原。」不僅如此，該名相關人士也吐露，身為本片主角的阿湯哥，是《不可能的任務6》全片的重心，所有事情都是以他為中心運轉的，因此現在在他受傷之後，電影公司方面也別無選擇，只能推遲拍攝，幾乎可說很難照著原本預計在2018年暑期上映的計畫走了。在X光掃描的結果出爐後，目前阿湯哥也將離開倫敦，返回美國本土去接受治療與靜養。阿湯哥第2次撞牆的力道，比起第一次還重，導致他受到不小的傷害。（翻攝自《TMZ》）

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