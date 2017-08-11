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布裘世紀大復合又反轉？被爆離婚事宜仍在進行中

2017/08/11 13:21

正在打離婚官司中的布裘2人，日前被爆將取消離婚，並上演「世紀大復合」的戲碼。（翻攝自TV Continental）〔記者陳昱均／綜合報導〕從佳偶變怨偶的前好萊塢銀色夫妻檔「小布」布萊德彼特與安吉莉娜裘莉，自去年9月閃電離婚至今，都還在走法律程序協調離婚事宜，但是日前美國娛樂雜誌《Us Weekly》卻驚爆2人即將取消離婚，小布也正積極戒酒想挽回裘莉，有望上演「世紀大復合」，神轉折令人大感意外。然而，闢謠網站《Gossip Cop》在昨晚就出面反駁，稱布裘2人並不是要復合，只是目前稍微暫緩了離婚手續的進度，但整個程序仍是在進行當中，並不如先前爆出的那樣，是想直接「取消離婚」、重修舊好。

除了《Us Weekly》報導了布裘取消離婚、即將復合外，《E!News》後來也進行了更深入的追蹤報導，一名相關人士指稱布裘雙方現在決定先暫時各退一步、給彼此空間，確定自己在做的是「對的事」後，才要看看之後將怎麼發展；不僅如此，該名相關人士也透露小布在戒酒後有了不小的進步，也因此徹底改變了布裘2人的關係，他甚至在父親節當天得以與6名子女在洛杉磯共享天倫，感覺破鏡重圓十分有望。然而，《Gossip Cop》也再次出面闢謠，稱小布見到6名子女時，其實是在父親節的前一天，隔天孩子們就飛往衣索比亞去，並且布裘2人的離婚手續並沒有被取消，只是被「暫緩」了下來，一名之情人士就表示：「他們並沒有打算重新考慮任何事情，至少小布方面確定沒有。」網友對此也回應：「100%相信這個說法，畢竟是裘莉先提的離婚，之後還一直把小布描述成壞人，是我也不可能有辦法再跟這樣的人重新在一起。」

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