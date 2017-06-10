限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）豬哥亮百日追思會大逆轉 余天破冰家屬確定出手

2017/06/10 15:47

豬哥亮靈堂，余天。（記者陳逸寬攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，告別式訂於20日舉行，家屬預定8月19日另行舉辦百日追思會，目前確定由主導豬哥亮身後事的鎮發宮、長眠處的擁恆文創園區相挺，圈內部分，原傳康凱拒絕承擔、余天觀望暫不出手，現情勢也逆轉。

余天自豬哥亮病危到病逝，一共碰了3次軟釘子，一是豬病危時期，他突然接到豬的來電，「余亮情結」破冰在即卻被攔阻；後來豬病逝，他第一時間奔赴靈堂，卻被婉拒，無法看到豬的遺容；最後則是上月帶李亞萍赴靈堂弔唁，告訴家屬需要幫忙隨時找他，但都未獲得任何聯絡；因此他日前撂話「不會主動出面」，除非家屬真的需要再聯絡他。

余天、李亞萍、賀一航受訪。（記者陳逸寬攝）

不過情勢隨著蔡英文今赴豬哥亮靈堂致意、慰問家屬，似乎跟著逆轉，余天、李亞萍等「余家班」傾巢而重，全程陪同，目送總統離去後，又回到靈堂與家屬商議後續事宜；李亞萍受訪時表示，豬曾幫蔡英文站台，她念舊情，特別請余天幫忙聯絡；余天則說：「她就是慰問家屬啦，她有跟我講啦，說她想來看看豬哥亮這樣 ，那我就趕快通知家屬。」

總統蔡英文弔唁豬哥亮。（記者陳逸寬攝）

余天另表態，確定出手，肩負號召演藝圈的重責大任，「還要再跟家屬談啦，但願意幫忙，順福仔（指謝順福）有跟我講啦，前幾天就打電話給我講了。」問他是否確定出面承擔？余天豪氣萬丈保證「會啊、會啊，因為家屬都有跟我講了。」

不過，康凱日前傳出不願出手，余天被問這題微慍：「啊！不要再去提那個了，誰來幫忙都一樣，有志者、願意過來的就過來，好不好！」李亞萍也低調地說：「反正就是大家都來幫忙，大家就好像兄弟姊妹這樣子。」

相關新聞

推薦新聞
花蓮直升機墜毀 《看見台灣》齊柏林勘景罹難 花蓮直升機墜毀 《看見台灣》齊柏林勘景罹難
2017/06/10 14:09
《看見台灣II》才宣布開拍 齊柏林勘景墜機身亡 《看見台灣II》才宣布開拍 齊柏林勘景墜機身亡
2017/06/10 14:17
（獨家）豬哥亮左營人卻長眠基隆 「豬哥巷」親友這樣做 （獨家）豬哥亮左營人卻長眠基隆 「豬哥巷」親友這樣做
2017/06/10 07:56
齊柏林「最後短訊」曝光 冒生命危險為台灣環境貢獻 齊柏林「最後短訊」曝光 冒生命危險為台灣環境貢獻
2017/06/10 15:45
謝忻密會王少偉被抓包 小甜甜翻臉不玩三角關係 謝忻密會王少偉被抓包 小甜甜翻臉不玩三角關係
2017/06/10 12:23
孔鏘送好友最後一程 回憶豬哥亮這句話滿滿洋蔥 孔鏘送好友最後一程 回憶豬哥亮這句話滿滿洋蔥
2017/06/10 08:17
I奶洪蓉掀衣露奶 驚見粉紅點點 I奶洪蓉掀衣露奶 驚見粉紅點點
2017/06/10 09:24
豬哥亮《大釣哥》釣出蔡英文 余天李亞萍哭奔靈堂破冰家屬 豬哥亮《大釣哥》釣出蔡英文 余天李亞萍哭奔靈堂破冰家屬
2017/06/10 14:22
國家標注「台灣」 《目擊者》倖免遭中國毒手 國家標注「台灣」 《目擊者》倖免遭中國毒手
2017/06/10 09:27
昨天才跟齊柏林通電話 吳念真難受不敢相信 昨天才跟齊柏林通電話 吳念真難受不敢相信
2017/06/10 14:32
伊能靜揪公婆拍全家福紅吱吱 一席話逼哭出嫁女兒 伊能靜揪公婆拍全家福紅吱吱 一席話逼哭出嫁女兒
2017/06/10 11:00
齊柏林最後的專訪 透露最憂心這件事 齊柏林最後的專訪 透露最憂心這件事
2017/06/10 16:46
日正統派美女比基尼露翹臀 寫真初體驗獻台東 日正統派美女比基尼露翹臀 寫真初體驗獻台東
2017/06/10 13:35
（獨家）炎亞綸砲火猛烈 落跑老闆家人反擊：做人留點後路 （獨家）炎亞綸砲火猛烈 落跑老闆家人反擊：做人留點後路
2017/06/10 13:08
齊柏林自豪冒險精神「溫和的力量最大」 齊柏林自豪冒險精神「溫和的力量最大」
2017/06/10 14:36
齊柏林《看見台灣》盈餘投入攝影 五月天曾找他技術支援 齊柏林《看見台灣》盈餘投入攝影 五月天曾找他技術支援
2017/06/10 14:54
齊柏林推廣台灣 《看見台灣》創台紀錄片最高票房 齊柏林推廣台灣 《看見台灣》創台紀錄片最高票房
2017/06/10 14:32
齊柏林勘景罹難 團隊急忙趕赴花蓮 齊柏林勘景罹難 團隊急忙趕赴花蓮
2017/06/10 14:38
齊柏林傳罹難 吳念真不敢相信「什麼話都無法講」 齊柏林傳罹難 吳念真不敢相信「什麼話都無法講」
2017/06/10 15:12
無緣完成《看見台灣II》 齊柏林跨5國拍攝想說的是… 無緣完成《看見台灣II》 齊柏林跨5國拍攝想說的是…
2017/06/10 14:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.