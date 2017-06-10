（影音）豬哥亮百日追思會大逆轉 余天破冰家屬確定出手

豬哥亮靈堂，余天。（記者陳逸寬攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，告別式訂於20日舉行，家屬預定8月19日另行舉辦百日追思會，目前確定由主導豬哥亮身後事的鎮發宮、長眠處的擁恆文創園區相挺，圈內部分，原傳康凱拒絕承擔、余天觀望暫不出手，現情勢也逆轉。

余天自豬哥亮病危到病逝，一共碰了3次軟釘子，一是豬病危時期，他突然接到豬的來電，「余亮情結」破冰在即卻被攔阻；後來豬病逝，他第一時間奔赴靈堂，卻被婉拒，無法看到豬的遺容；最後則是上月帶李亞萍赴靈堂弔唁，告訴家屬需要幫忙隨時找他，但都未獲得任何聯絡；因此他日前撂話「不會主動出面」，除非家屬真的需要再聯絡他。

余天、李亞萍、賀一航受訪。（記者陳逸寬攝）

不過情勢隨著蔡英文今赴豬哥亮靈堂致意、慰問家屬，似乎跟著逆轉，余天、李亞萍等「余家班」傾巢而重，全程陪同，目送總統離去後，又回到靈堂與家屬商議後續事宜；李亞萍受訪時表示，豬曾幫蔡英文站台，她念舊情，特別請余天幫忙聯絡；余天則說：「她就是慰問家屬啦，她有跟我講啦，說她想來看看豬哥亮這樣 ，那我就趕快通知家屬。」

總統蔡英文弔唁豬哥亮。（記者陳逸寬攝）

余天另表態，確定出手，肩負號召演藝圈的重責大任，「還要再跟家屬談啦，但願意幫忙，順福仔（指謝順福）有跟我講啦，前幾天就打電話給我講了。」問他是否確定出面承擔？余天豪氣萬丈保證「會啊、會啊，因為家屬都有跟我講了。」

不過，康凱日前傳出不願出手，余天被問這題微慍：「啊！不要再去提那個了，誰來幫忙都一樣，有志者、願意過來的就過來，好不好！」李亞萍也低調地說：「反正就是大家都來幫忙，大家就好像兄弟姊妹這樣子。」