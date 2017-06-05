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首頁 > 婉君推

晨神兩三個月見尪一面 兩人都在做這件事…

2017/06/05 13:33

林依晨在夜市附近拍雜誌時，忍不住許下「一定要去吃麻油雞」心願。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕「晨神」林依晨大概是活得最接近人間的女神了。相較於那些不食人間煙火的女明星，林依晨喜歡生活中的小確幸，就靠那點小幸福，讓她感到很滿足。

接受《ELLE》國際中文版雜誌封面拍照工作時，林依晨透露，跟老公兩三個月才能見一次面，雖然不能常常膩在一起，但有機會獨處時，兩人的生活情趣就是窩在家裡。林依晨說：「我會跟他一起看最愛的歌唱比賽節目《歌手》，一起品頭論足，從參加者的服裝評到歌聲，連評審也要被我們評論一番。」

林依晨LA的家後院裡，種了許多植物、水果，有時她去後院摘幾束迷迭香下廚。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）問起老公該不會在家裡也偶爾會高歌一曲，林依晨露出嬌羞表情：「他（老公）想唱的話就唱啊…我們的家裡有卡拉OK，還有歌單呢！」林依晨還透露，婚後老公成了電影癡，電影看得比林依晨還兇，林依晨忍不住問他：「你是為了我在看電影嗎？」這句話看似平凡，其實閃得厲害。

上半年結束《我的蛋男情人》、《神秘家族》宣傳，這個月林依晨又忙著進劇組。這麼忙到底要怎麼生孩子呢？林依晨也覺得，一旦拍戲就像進了軍營，但當演員就是這樣。沈溺在小小幸福當中的她說，如果下一階段人生變得更理想的話：「就是一定會有小朋友吧！」

林依晨不像女明星，更像個甜蜜俏主婦。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）林依晨覺得看到許多同輩成為媽媽，也會想像自己未來會成為甚麼樣類型的媽媽。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）林依晨說自己很有可能會成為某一類型的虎媽。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

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