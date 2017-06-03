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胡宇威爛醉差點窒息沒命！所幸表弟及時救援

2017/06/03 20:00

寶麗來經紀公司喬遷之喜，胡宇威。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳亞蘭、胡宇威、藍鈞天、李佳豫、王家梁、李宣榕、張毅敏及丁巧唯今天（6/3）出席經紀公司寶麗來喬遷，其中新人張毅敏是胡宇威的表弟，他在訪問時大爆表哥料，笑說多年前胡宇威參加完電視台尾牙，整個人醉醺醺回到家，因為醉得太誇張，還差點因此丟了性命。

　

張毅敏說，由於兩人睡在同一個房間，當時他在打電腦，突然感覺已醉倒的胡宇威不太對勁，轉頭一看發現他正面躺在床上被自己嘔吐物噎住，當下立刻拿毛巾把嘔吐物清掉，「他一邊吐一邊還跟我道歉。」一旁胡宇威則笑著補充：「還好有表弟在，他真的救了我一命！」

寶麗來經紀公司喬遷之喜，胡宇威。（記者胡舜翔攝）

張毅敏被問到是否見過胡宇威的緋聞女友陳庭妮？他表示只見過1、2次，更大誇「未來大嫂」長得很漂亮，形象很健康。陳庭妮1個多月前生日，胡宇威表示有請她吃生日餐，有準備什麼禮物嗎？他笑說：「送禮物不用了啦！有慶祝就好。」兩人相處如同老夫老妻。

　

胡宇威在2008年拍攝《終極三國》爆紅，相隔7年後再度拍攝新版，演員陣容改由SpeXial的子閎取代，重新詮釋的關羽一角。日前子閎受訪時謙虛表示，自己沒有胡宇威好看，今天胡宇威聽聞後笑著直呼：「他怎麼那麼可愛！很感謝他。」

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