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《神力女超人》絕美畫面怎麼來？捨數位靠這個拍成的！

2017/06/02 14:27

《神力女超人》不只劇情緊湊精彩，電影畫面也被拍得非常美、顏色十分飽和。（翻攝自Entertainment Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在台灣端午連假檔期搶先全美上映的DC新片《神力女超人》，不只上映前就獲得超高評價，在台上映後，單日票房就締造出逼近4000萬的佳績，目前在IMDB與《爛番茄》上更是雙雙拿下8.4與93%新鮮度的好評，影迷們看了之後都大呼好看，盛讚這是目前DC拓展宇宙中最棒的一部片。該片除了劇情緊湊精彩、絕無冷場，又十分扣人心弦外，畫面顏色更是十分飽和、對比明顯，在觀影過程中讓人看了相當舒服，像是在天堂島上的絕美畫面更是令人難忘；而這背後其實也是有玄機的，導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）捨棄了一般的數位拍攝手法，而是反璞歸真，採用35厘米底片來拍，成功打造出一部如此成功的超級英雄電影。

《神力女超人》片中的「天堂島」真的完全被拍得像是人間仙境一樣。（翻攝自Entertainment Weekly）

隨著現在科技越來越發達，在電影製作上能依賴的各種新科技也越來越多，各種神奇特效都能從無到有地被打造出來，不過在拍攝《神力女超人》時，導演派蒂珍金斯就決定捨棄數位拍片方式，改以成色佳、色彩飽滿，但也並不便宜的35厘米膠卷底片來拍，對此她就解釋：「我已經想要以底片拍攝一部電影好長一段時間了，雖然數位拍攝方式已經越來越進步、能做很多很棒的事情，我也喜歡數位拍攝的很多特點，但是這跟以底片拍攝的電影完全是兩回事。」她也吐露，不少人都會有一種「數位拍片方式所能做的，比傳統底片模式來得多更多」的迷思，這讓她不禁感到好奇：「是因為這些人懂的比較少嗎？是因為他們拍片比較隨意嗎？還是因為他們無法前進獲得新知？都不是，這是因為以底片拍攝的方式，會非常難讓其轉成影片的格式，因此才會讓大家唯恐避不及。」

導演派蒂珍金斯（中）捨棄一般的數位拍攝手法，採用35厘米底片來拍《神力女超人》。（翻攝自Entertainment Weekly）

雖然以傳統底片來拍片，所花的金錢、時間、精力可能都要比現在一般常用的數位拍攝方式多出許多，導致這些年下來，在兩派之間仍有「到底哪個比較好」的爭論，但不可否認的是，傳統底片所拍攝出來的畫面確實比起數位拍攝方式來得更有立體感、顏色更加飽和，在像這樣的商業大片上，觀眾在觀影時更能投入其中，因此像是克里斯多福諾蘭、昆汀塔倫提諾、J·J·亞柏拉罕等大導演在允許的情況下，仍會採用這種傳統方式來拍片，派蒂珍金斯對此就霸氣表示：「如果比起從未演過戲的演員，你寧願多花點錢來請A咖演員、比起便宜佈景你寧願多砸錢做出好一點的佈景，那到底為什麼多花一點錢以電影史上最棒的媒介來拍攝，你們就有意見呢？」

雖然以傳統底片來拍片，所花的金錢、時間、精力比數位拍攝方式多出不少，但從《神力女超人》的評價看來，仍是相當值得的投資。（翻攝自神力女超人臉書專頁）

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