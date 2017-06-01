初戀男友驚喜慶生 楊丞琳感動告白「你就是禮物」

楊丞琳（中）與華崗藝校的閨密一起慶生。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊丞琳4日即將過33歲生日，昨與閨密許瑋甯及華崗藝校老同學暖壽，初戀男友黃鴻升因工作無法到場，沒想到還是趕在最後一刻抵達，讓她感動直呼「鴻升人到等同禮物一件～」

楊丞琳昨提前歡慶33歲生日。（翻攝自臉書）

楊丞琳就讀華崗藝校時，就已和許瑋甯、黃鴻升熟識，昨她與一群認識近20年的老同學相聚，提前歡慶33歲生日，許瑋甯小露香肩大曬性感，黃鴻升因拍戲無法到場，被大虧「黃鴻升放我鴿子again可惡」。

2小時過後，楊丞琳興奮直呼「有人趕到了～哈」，她曬出與黃鴻升久違的同框照，兩人分別對鏡頭嘟嘴賣萌比YA，也透露事前說好不送禮，但大家還是不約而同送了耳環及蛋糕，黃鴻升兩手空空到場，也被壽星楊丞琳大讚：「鴻升人到等同禮物一件～」

黃鴻升（右）趕在最後一刻抵達，開心為楊丞琳慶生。（翻攝自臉書）

許瑋甯（右二）露香肩替楊丞琳（左二）慶生。（翻攝自臉書）

楊丞琳與黃鴻升高中時有過一段戀情，雙方已從前任轉變成知己，女方目前也有穩定交往中的男友李榮浩，但兩人依舊保持深厚的友誼，先前楊丞琳不怕男友吃飛醋，請黃鴻升至香閨慶跨年，大方的舉動讓網友大讚兩人是「最佳前男女友」典範。

楊丞琳（右起）先前大方邀請黃鴻升（左）至香閨與許瑋甯及高中友人一起慶祝2016年的到來。（翻攝自臉書）