限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

「面對邪惡永不低頭」 亞莉安娜母親暖心喊話！

2017/05/30 14:33

亞莉安娜（右）與媽媽瓊恩（左）過去這一週，一起提供幫助給恐攻受害者。（翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕亞莉安娜曼徹斯特體育館演唱的爆炸案已過一週，仍讓不少粉絲心悸猶存，亞莉安娜的媽媽瓊恩今天在推特上，分享這一週來的心情，「我不斷地祈禱、反思，也感到相當沈痛」，並透露這一週都陪伴在女兒身邊，她也暖心向受害者喊話：「我會和你們站在一起面對邪惡，絕不向惡勢力低頭！」

瓊恩表示：「過去這一週心裡相當沈痛，我陪著女兒一起提供幫助和服務，給那些在恐攻案傷亡的人們，我的心與你們同在。」她也向爆炸案發生當晚提供協助的人員，以及過去到現在維護自由安全的人員表達感謝。

亞莉安娜的媽媽瓊恩在推特暖心向受害者喊話。（翻攝自推特）

事實上，在案發當晚，人在第一排貴賓席的瓊恩，立刻協助歌迷逃生，還帶著10名歌迷到後台暫避，還和保鑣一起帶著10名歌迷先進後台躲避，直到警方到場協助疏散為止，無私行為也被網友大力稱讚是「偉大的母親」。

相關新聞

推薦新聞
BBC內部郵件外洩！不讓主播們這樣穿 BBC內部郵件外洩！不讓主播們這樣穿
2017/05/30 15:38
全智賢產後Hold住好身材 廣告喊價近3千萬 全智賢產後Hold住好身材 廣告喊價近3千萬
2017/05/30 15:19
「國家變成悲慘愚蠢喜劇」 勞勃狄尼洛領榮譽學位不忘虧川普 「國家變成悲慘愚蠢喜劇」 勞勃狄尼洛領榮譽學位不忘虧川普
2017/05/30 14:50
逆轉勝！池昌旭《奇怪》扮傲嬌男登話題演員冠軍 逆轉勝！池昌旭《奇怪》扮傲嬌男登話題演員冠軍
2017/05/30 14:25
東西洋2男神合體！強尼戴普帥尬福山雅治 東西洋2男神合體！強尼戴普帥尬福山雅治
2017/05/30 13:22
拍《軍艦島》有壓迫感 宋仲基還原歷史真相 拍《軍艦島》有壓迫感 宋仲基還原歷史真相
2017/05/30 13:07
譏宮崎駿「退休詐欺犯」 富士電視台犯錯道歉 譏宮崎駿「退休詐欺犯」 富士電視台犯錯道歉
2017/05/30 11:21
誰才是原創正版？哈利波特電影竟在1986年就有了！ 誰才是原創正版？哈利波特電影竟在1986年就有了！
2017/05/30 11:16
粉絲爆炸案喪友還受傷住院 1世代哈利暖心打電話慰問 粉絲爆炸案喪友還受傷住院 1世代哈利暖心打電話慰問
2017/05/30 10:02
黛妃喪禮秘辛！威廉、哈利王子一度拒走棺木後送母 黛妃喪禮秘辛！威廉、哈利王子一度拒走棺木後送母
2017/05/30 08:51
日本網紅虛榮過度 刷卡負債280萬出賣「私」生活 日本網紅虛榮過度 刷卡負債280萬出賣「私」生活
2017/05/30 08:18
黛安娜王妃逝世20年 威廉王子惋惜妻兒沒能認識她 黛安娜王妃逝世20年 威廉王子惋惜妻兒沒能認識她
2017/05/30 07:08
李東健軋戲結婚兩頭忙 撂話「睡不飽也要辦婚禮」 李東健軋戲結婚兩頭忙 撂話「睡不飽也要辦婚禮」
2017/05/30 07:04
孔劉登CNN洩英文名涵義 演戲不為名利為粉絲 孔劉登CNN洩英文名涵義 演戲不為名利為粉絲
2017/05/29 23:14
美女主播癌症已轉移下巴 「有時無法說話」 美女主播癌症已轉移下巴 「有時無法說話」
2017/05/29 19:05
也是拖延！美女主播癌擴散下巴 病情加劇 也是拖延！美女主播癌擴散下巴 病情加劇
2017/05/29 18:41
名嘴揭藍潔瑛性侵慘案 影壇大哥與周星馳有關？ 名嘴揭藍潔瑛性侵慘案 影壇大哥與周星馳有關？
2017/05/29 18:02
人生最強勝利組 賭王之子自下標題戰記者 人生最強勝利組 賭王之子自下標題戰記者
2017/05/29 16:47
提離婚還繼續生第3胎 梅根福克斯維繫夫妻感情的秘密是...！ 提離婚還繼續生第3胎 梅根福克斯維繫夫妻感情的秘密是...！
2017/05/29 13:58
推孔劉宋仲基登男神 《鬼怪》編劇再出新作 推孔劉宋仲基登男神 《鬼怪》編劇再出新作
2017/05/29 13:32
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.