「面對邪惡永不低頭」 亞莉安娜母親暖心喊話！

亞莉安娜（右）與媽媽瓊恩（左）過去這一週，一起提供幫助給恐攻受害者。（翻攝自網路）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕亞莉安娜曼徹斯特體育館演唱的爆炸案已過一週，仍讓不少粉絲心悸猶存，亞莉安娜的媽媽瓊恩今天在推特上，分享這一週來的心情，「我不斷地祈禱、反思，也感到相當沈痛」，並透露這一週都陪伴在女兒身邊，她也暖心向受害者喊話：「我會和你們站在一起面對邪惡，絕不向惡勢力低頭！」

瓊恩表示：「過去這一週心裡相當沈痛，我陪著女兒一起提供幫助和服務，給那些在恐攻案傷亡的人們，我的心與你們同在。」她也向爆炸案發生當晚提供協助的人員，以及過去到現在維護自由安全的人員表達感謝。

亞莉安娜的媽媽瓊恩在推特暖心向受害者喊話。（翻攝自推特）



事實上，在案發當晚，人在第一排貴賓席的瓊恩，立刻協助歌迷逃生，還帶著10名歌迷到後台暫避，還和保鑣一起帶著10名歌迷先進後台躲避，直到警方到場協助疏散為止，無私行為也被網友大力稱讚是「偉大的母親」。