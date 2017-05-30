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何念兹咪咪舞遭譙 黃明志雪恥得獎惹

2017/05/30 12:56

黃明志與愛徒何念兹。（Red People提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬女神何念兹去年推出單曲《咪咪》，近來獲美國權威音樂獎的最佳MV金獎肯定，何念兹感動直說：「是明志哥和所有幕後的工作人員的功勞，這是個很特別的MV，也是我長大後那麽近距離的跟別人的咪咪相處，要謝謝那麽多女生獻出她們偉大的咪咪讓我們拍攝。」

這首MV在YouTube已突破2百萬多的點閱，不過當時何念兹換上護士裝，大跳性感咪咪舞，，導演黃明志找來數十名素人女孩，穿著內衣、內褲上陣，曾遭不少「正義魔人」怒轟物化女姓。黃明志出道至今，已拍過了超過300支MV，這次獲得美國權威音樂獎的肯定，讓熱愛影像創作的他相當開心。

何念兹近來忙著錄製網路節目。（Red People提供）此外，黃明志今年風光入圍金曲，二度要角逐歌王寶座，去年愛徒何念兹曾扮性感小紅帽，陪著走星光紅毯，至於這次是否相伴？何念兹透露：「公司還沒安排我跟明志哥去參加金曲獎啦，不過如果真的有這個機會去走紅地毯，希望可以見到我的偶像周杰倫。」

何念兹期待與偶像相見，「我當然會準備更有誠意的服裝，然後跟師父一起找周杰倫自拍。」

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