小馬抱恨出走失聯7年 吳宗憲一句話解心結
2017/05/30 08:18
小馬自曝過去驕傲自滿，如今相當懊悔。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕「小馬」倪子鈞曾是綜藝天王吳宗憲旗下藝人，過去曾自曝當年吳宗憲沒幫他實現歌手夢，因此他負氣離開，2人長達7年沒連絡。近日受訪，小馬表示至今都相當懊悔，而吳宗憲近日難得談起此事，竟表示自己年輕時也有不對，讓小馬又驚訝又感動。
《ETtoday》報導，小馬透露，過去他參加吳宗憲主持的選秀節目，一舉成名，他因此享受到成名的喜悅，變得驕傲、自滿，「那時憲哥承諾要幫我發行個人專輯，我開始覺得自己跟其他團員不一樣，完全的大頭症，包括什麼康康、Nono，都是比我晚來的人，我就覺得我是大師兄。」他一心想發片，卻只想著靠吳宗憲替他打點，吳宗憲告訴他，若要發片，自己也要付出努力，但他完全聽不進去，只是一味的埋怨，便憤而離開公司。
小馬表示，從此之後他與吳宗憲長達7年沒連絡，直到接受信仰的洗禮，才有所轉變，他說這些年他一直向吳宗憲懺悔、道歉，但始終未能打開彼此的心，直到今年初，他上吳宗憲節目，並在節目中真心真意的道歉，沒想到吳宗憲當著後輩的面前，坦言自己當年也有不對，並說：「把好的留著，不好的過去就讓它隨風而逝吧。」讓小馬驚訝之餘也相當感動。
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