限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

小馬抱恨出走失聯7年 吳宗憲一句話解心結

2017/05/30 08:18

小馬自曝過去驕傲自滿，如今相當懊悔。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小馬」倪子鈞曾是綜藝天王吳宗憲旗下藝人，過去曾自曝當年吳宗憲沒幫他實現歌手夢，因此他負氣離開，2人長達7年沒連絡。近日受訪，小馬表示至今都相當懊悔，而吳宗憲近日難得談起此事，竟表示自己年輕時也有不對，讓小馬又驚訝又感動。

《ETtoday》報導，小馬透露，過去他參加吳宗憲主持的選秀節目，一舉成名，他因此享受到成名的喜悅，變得驕傲、自滿，「那時憲哥承諾要幫我發行個人專輯，我開始覺得自己跟其他團員不一樣，完全的大頭症，包括什麼康康、Nono，都是比我晚來的人，我就覺得我是大師兄。」他一心想發片，卻只想著靠吳宗憲替他打點，吳宗憲告訴他，若要發片，自己也要付出努力，但他完全聽不進去，只是一味的埋怨，便憤而離開公司。

小馬表示，從此之後他與吳宗憲長達7年沒連絡，直到接受信仰的洗禮，才有所轉變，他說這些年他一直向吳宗憲懺悔、道歉，但始終未能打開彼此的心，直到今年初，他上吳宗憲節目，並在節目中真心真意的道歉，沒想到吳宗憲當著後輩的面前，坦言自己當年也有不對，並說：「把好的留著，不好的過去就讓它隨風而逝吧。」讓小馬驚訝之餘也相當感動

小馬近日上吳宗憲節目，2人關係破冰。（三立提供）

相關新聞

推薦新聞
急性肺炎插管 讓李敖置之死地而後生是「他」 急性肺炎插管 讓李敖置之死地而後生是「他」
2017/05/30 06:29
《台北物語》爛到爆紅 主角資生堂千金這麼說 《台北物語》爛到爆紅 主角資生堂千金這麼說
2017/05/30 07:10
小馬抱恨出走失聯7年 吳宗憲一句話解心結 小馬抱恨出走失聯7年 吳宗憲一句話解心結
2017/05/30 08:18
日本網紅虛榮過度 刷卡負債280萬出賣「私」生活 日本網紅虛榮過度 刷卡負債280萬出賣「私」生活
2017/05/30 08:18
黛妃喪禮秘辛公開！威廉與哈利王子一度拒走在棺木後為母送行 黛妃喪禮秘辛公開！威廉與哈利王子一度拒走在棺木後為母送行
2017/05/30 08:51
《通靈》拒演傳聞係金ㄟ 她坦承因為這原因 《通靈》拒演傳聞係金ㄟ 她坦承因為這原因
2017/05/30 09:28
（影音）《大釣哥》重映喚記憶 豬哥亮生前迷信靠這招催票房 （影音）《大釣哥》重映喚記憶 豬哥亮生前迷信靠這招催票房
2017/05/30 07:11
黛安娜王妃逝世20年 威廉王子惋惜妻兒沒能認識她 黛安娜王妃逝世20年 威廉王子惋惜妻兒沒能認識她
2017/05/30 07:08
36歲女星僅談2次戀愛 姊弟戀萌芽遭父斬斷 36歲女星僅談2次戀愛 姊弟戀萌芽遭父斬斷
2017/05/30 09:25
霍建華奶爸規格護粉絲 肉身擋暴衝 霍建華奶爸規格護粉絲 肉身擋暴衝
2017/05/30 08:12
星二代學霸不只陽帆女兒 幾霸昏還有這些人 星二代學霸不只陽帆女兒 幾霸昏還有這些人
2017/05/30 10:06
李東健軋戲結婚兩頭忙 撂話「睡不飽也要辦婚禮」 李東健軋戲結婚兩頭忙 撂話「睡不飽也要辦婚禮」
2017/05/30 07:04
女星報考街頭藝人 竟是這原因 女星報考街頭藝人 竟是這原因
2017/05/30 06:00
美女主播癌細胞速擴散 止痛針無效回家休養 美女主播癌細胞速擴散 止痛針無效回家休養
2017/05/30 06:00
Kiwebaby坐著上廁所 男友看見說...讓她快哭 Kiwebaby坐著上廁所 男友看見說...讓她快哭
2017/05/30 09:47
「男神製造機」新劇有名單 王牌編劇要揮寶劍？ 「男神製造機」新劇有名單 王牌編劇要揮寶劍？
2017/05/30 06:00
明日花賭馬掏8萬贏156萬 G奶乳帝玩股票賺千萬 明日花賭馬掏8萬贏156萬 G奶乳帝玩股票賺千萬
2017/05/30 06:00
粉絲爆炸案喪友還受傷住院 1世代哈利暖心打電話慰問 粉絲爆炸案喪友還受傷住院 1世代哈利暖心打電話慰問
2017/05/30 10:02
《大釣哥》重映友包場 謝金燕「女兒七」有望現身 《大釣哥》重映友包場 謝金燕「女兒七」有望現身
2017/05/30 06:00
吳慷仁邵雨薇互看不爽半個月 冤家變《絕配》 吳慷仁邵雨薇互看不爽半個月 冤家變《絕配》
2017/05/30 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.