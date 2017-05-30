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首頁 > 婉君推

霍建華奶爸規格護粉絲 肉身擋暴衝

2017/05/30 08:12

霍建華近日現身北京機場，被大量粉絲簇擁。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人霍建華去年和林心如結婚，今年迎來第一個愛的結晶「小天使」，愛護粉絲出名的他，當了爸爸之後心思似乎變得更加柔軟，近日他現身北京機場，許多粉絲早早就在現場等候他出現，當他現身時，粉絲一湧而上讓他寸步難行，但他完全沒露出任何不耐臉色，在機場外等待座車時，還不斷拉住或用手臂阻擋粉絲，提醒她們不要越線，要注意交通安全，相當暖心。

霍建華擔心粉絲發生危險，頻頻肉身擋住她們並伸手提醒勿越線。（翻攝自騰訊微博）霍建華疼愛粉絲出名，曾嚴肅警告過不收任何花錢買的禮物，只收手工製作的卡片和一些信件，曾有粉絲送他錶框的畫作，他把畫抽出來，昂貴的畫框退回去，認為賺錢很不容易，不願粉絲為他花錢，他近日現身北京機場，在等座車來時，看到粉絲為了靠近他不停推擠，他卻擔心粉絲會被車子撞到，將她們拉近自己，並站到最前面阻擋她們擠到馬路上，超man行為讓現場民眾融化，直讚他：「從男孩到當爸爸都一樣是暖男。」

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