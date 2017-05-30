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首頁 > 婉君推

（影音）林志玲萌退意 入行15年天使淚吐辛酸

2017/05/30 08:37

林志玲上《姐姐好餓》第二季，在節目中語出驚人「我覺得我差不多該停了吧」。（翻攝自愛奇藝）〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一名模」林志玲近來跨刀為蔡康永首部執導電影《吃吃的愛》客串，和小S在片中大飆演技，成功創造極高話題，出色表現令人驚豔。日前她為宣傳該片，與蔡康永一起上小S主持的節目《姐姐好餓》第二季，但她卻在節目中語出驚人，突然迸出一句「差不多該停了吧」，似乎帶有引退之意，隨後更是感性在螢幕前落淚。

林志玲在節目中有感而發，忍不住當場落淚。（翻攝自愛奇藝）林志玲入行15年來總是保持高EQ、親切溫柔的形象，被外界視為女神，節目中她被問及《吃吃的愛》男主角金世佳是不是她的菜？她先說道對方有很好的未來發展，蔡則回「妳也有很好的未來啊」，未料一提及未來，她竟脫口「我覺得我差不多該停了吧」，疑萌生退意，讓一旁小S趕緊問她，這一說是否要退出演藝圈。

林志玲（右起）和蔡康永一同擔任嘉賓，力挺小S主持的《姐姐好餓》第二季。（愛奇藝提供）而節目也剪輯多年來她飽受許多輿論、爭議，一舉一動不免被放大關住，但對外界批評她多以忍氣吞聲，小S說道：「其實妳有任何不愉快，妳都會把它藏在心裡，表現出天使的一面給大家看。」疑被說中心聲的她忍不住當場落淚，蔡康永也說她是「那麼認真地追求愛，而愛常常讓她失望。」一句話足以表達她情場失意，至今仍小姑獨處。

相關影片：（影片取自愛奇藝，如遭移除敬請見諒）

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