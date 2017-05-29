「真的很討厭吳慷仁」 邵雨薇需要空間逃離

邵雨薇、吳慷仁出席《極品絕配》殺青酒。（三立提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕吳慷仁、邵雨薇主演三立、東森華劇《極品絕配》28日舉辦殺青酒，吳慷仁在片場常當起嚴師，現場突改劇本，要求眾人配合他的高速步調，即興演出。昨殺青酒上，眾人真心話大爆發，小蠻雖感謝他的磨練，卻也忍不住對他直呼：「真的氣到差點要揮拳了」，邵雨薇更自爆有2、3周時間真的很討厭他，讓他只能不斷傻笑。然而2人雖曾在片場鬧不愉快，但隨著時間過去也培養出好默契，邵雨薇表示殺青那天，吳慷仁留下等她殺青，讓她差點飆淚。

邵雨薇受訪時自爆，剛開拍時吳慷仁不太喜歡她，「但那時候其實我也很討厭他，因為他都跳過我，跟導演改劇本。我又很好勝，有自己想做的演出」，2人因此互看不順眼長達2、3周。邵的經紀人更爆料，邵當初除了拍戲，更靠滿檔的雜誌拍攝塞滿時間，直呼：「我需要空間逃離片場和吳慷仁」。對此邵笑稱，那段時間除了討厭他，也很氣自己，為何達不到要求，每天回家都想哭。

吳慷仁則坦言，片場裡他對邵雨薇、劉書宏最嚴格，還曾撂話「你現在是角色的話，你想說什麼？」要2人即興創作台詞，差點逼瘋他們，他回想起那段時間，坦承自己太嚴格，「對他們覺得有點抱歉」。

邵雨薇透露，2人起初雖花了點時間磨合，但後來默契越來越好，劇組為趕戲早日殺青，從當天早上6點拍到隔天早上6點，最後1小時僅剩邵雨薇，當時吳慷仁笑稱：「太棒了到時候我一殺青，就要立刻搭車回家休息」，讓邵雨薇一度裝哭喊：「為什麼只剩我一個人」。結果劇組正式殺青後，吳慷仁卻突然現身，讓她超級感動。對此，吳慷仁靦腆表示：「其實我不是陪到最後，只是不小心睡著而已」，讓邵雨薇忍不住吐槽：「你是害羞喔，別再找藉口」。