黛安克魯格坎城封后 喊話恐攻受害者「你們不孤單」

德國女星黛安克魯格以《消退之間》獲封坎城影后。(翻攝自坎城影展臉書)

〔記者吳琬婷/綜合報導〕第70屆法國坎城影展於台北時間29日凌晨舉行頒獎典禮,德國女星黛安克魯格以《消退之間》獲封坎城影后,她在片中飾演恐怖攻擊的倖存者,得獎時她說:「我要將這個獎獻給恐怖主義的受害者,你們並不孤單。」

坎城影帝由美國男星瓦昆菲尼克斯以《你從未在此》拿下,他在片中飾演幫助少女擺脫人口販子魔掌的退休軍人,獲獎時十分吃驚,笑說「我真的沒想到」;美國導演蘇菲亞柯波拉以《魅惑》一片拿下最佳導演,是坎城影展歷年來,第2位摘下此獎的女導演。

坎城影帝由美國男星瓦昆菲尼克斯以《你從未在此》拿下。(翻攝自坎城影展臉書)



最大獎「最佳影片」金棕櫚獎由瑞典導演魯本奧斯倫的《自由廣場》拿下,該片講述一名博物館館長為了讓旗下策展獲得成功,設置了一項名為「自由廣場」的新裝置藝術,替展覽宣傳,結果卻出人意表。

最大獎「最佳影片」金棕櫚獎,由瑞典導演魯本奧斯倫的《自由廣場》拿下。(翻攝自坎城影展臉書)



第70屆坎城影展競賽獎得獎名單:

「最佳影片」金棕櫚獎:《自由廣場》(The Square)/瑞典 魯本奧斯倫

評審團大獎:《120拍的節奏》(120 Battements Par Minute)/法國 羅賓康皮洛

最佳導演:蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)/《魅惑》(The Beguiled)

最佳劇本:《聖鹿之死》(The Killing of a Sacred Deer)、《你從未在此》(You Were Never Really Here)

最佳女主角:黛安克魯格(Diane Kruger)/《消退之間》(In the Fade)

最佳男主角:瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)/《你從未在此》(You Were Never Really Here)

評審團獎:《當愛不見了》(Loveless)/俄羅斯 安德烈薩金塞夫坎城70周年獎:妮可基嫚(Nicole Kidman)