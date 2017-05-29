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黛安克魯格坎城封后 喊話恐攻受害者「你們不孤單」

2017/05/29 08:08

德國女星黛安克魯格以《消退之間》獲封坎城影后。（翻攝自坎城影展臉書）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕第70屆法國坎城影展於台北時間29日凌晨舉行頒獎典禮，德國女星黛安克魯格以《消退之間》獲封坎城影后，她在片中飾演恐怖攻擊的倖存者，得獎時她說：「我要將這個獎獻給恐怖主義的受害者，你們並不孤單。」

坎城影帝由美國男星瓦昆菲尼克斯以《你從未在此》拿下，他在片中飾演幫助少女擺脫人口販子魔掌的退休軍人，獲獎時十分吃驚，笑說「我真的沒想到」；美國導演蘇菲亞柯波拉以《魅惑》一片拿下最佳導演，是坎城影展歷年來，第2位摘下此獎的女導演。

坎城影帝由美國男星瓦昆菲尼克斯以《你從未在此》拿下。（翻攝自坎城影展臉書）

最大獎「最佳影片」金棕櫚獎由瑞典導演魯本奧斯倫的《自由廣場》拿下，該片講述一名博物館館長為了讓旗下策展獲得成功，設置了一項名為「自由廣場」的新裝置藝術，替展覽宣傳，結果卻出人意表。

最大獎「最佳影片」金棕櫚獎，由瑞典導演魯本奧斯倫的《自由廣場》拿下。（翻攝自坎城影展臉書）

第70屆坎城影展競賽獎得獎名單：

「最佳影片」金棕櫚獎：《自由廣場》（The Square）／瑞典 魯本奧斯倫

評審團大獎：《120拍的節奏》（120 Battements Par Minute）／法國 羅賓康皮洛

最佳導演：蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）／《魅惑》（The Beguiled）

最佳劇本：《聖鹿之死》（The Killing of a Sacred Deer）、《你從未在此》（You Were Never Really Here）

最佳女主角：黛安克魯格（Diane Kruger）／《消退之間》（In the Fade）

最佳男主角：瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）／《你從未在此》（You Were Never Really Here）

評審團獎：《當愛不見了》（Loveless）／俄羅斯 安德烈薩金塞夫坎城70周年獎：妮可基嫚（Nicole Kidman）

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