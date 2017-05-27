（專訪）豬哥亮是「社會觀察家」！曾國城嘆豬式幽默成絕響

曾國城主持公視教育節目《一字千金》，讓他覺得非常有成就感。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳立妍／專訪〕曾國城主持公視《一字千金》2年多，最近節目新增VR全景實境技術，成為亞洲第1個結合VR實境、電視與文字的教育節目，他坦言當初曾在心裡懷疑：「這節目誰要做？」但現在卻對節目產生使命感與成就感，驕傲《一字千金》是功德，對觀眾來說更是「福報」。

曾國城驕傲表示主持《一字千金》是功德，對觀眾來說更是「福報」。（記者陳逸寬攝）

他認為「曾拌麵」受歡迎《一字千金》的成功有異曲同工之妙，那就是「堅持走比較少人走的路線，而且堅持做到更好的品質」。而曾國城也對公視願意花財力、人力去打造這樣的教育節目感到十分感謝，更驕傲節目成為了兒子的暑假作業，讓他直呼：「很有成就感！因為節目成功讓我產生了使命感。」透露兒子也非常喜歡這個節目，不排斥未來讓小孩上節目挑戰比賽。

曾國城認為豬哥亮不僅僅只是主持人，更是「社會觀察家」。（記者陳逸寬攝）

聊到到近日一代綜藝天王豬哥亮的逝世，他也感嘆豬哥亮不僅僅只是主持人，更是「社會觀察家」，指豬哥亮獨特的草根式幽默，以及善於和觀眾互動的主持風格，都是他與眾不同且成功的標誌，隨著豬式幽默成為絕響，更憂心未來主持界將出現斷層。