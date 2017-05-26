三立總經理張榮華：台灣作品一定能跟世界競爭

張玉嬿、陳冠霖、張軒睿代表三立電視參與「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立電視今天參與「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓典禮，三立電視總經理張榮華與兩檔即將於六月推出的新劇的主要演員，包括影音平台Vidol推出的首部自製威劇《我的未來男友》男主角張軒睿，與三立台灣台新8點檔《一家人》中主要演員張玉嬿、陳冠霖一同出席。

三立電視總經理張榮華參與「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓。（三立提供）

張榮華致詞中表示，文化部等各部會大力支持台灣影視產業，更積極向各方爭取補助預算，國內自製戲劇提升，產業必定蓬勃發展，台灣作品一定能走出台灣跟世界競爭。張玉嬿對於文化部積極建立影視音與金融界關係，她表示：「如果有更多活水資源注入，那麼就有更好的子彈做更棒的戲劇。」

張軒睿繼《狼王子》後再度接演作品，新戲《我的未來男友》由《通靈少女》編劇顧問及電影導演馬毓廷執導，張軒睿戲中飾演有預知未來能力的人，預訂6/15於Vidol播出。

「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓，張玉嬿、陳冠霖、張軒睿等藝人出席。（三立提供）