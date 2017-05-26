限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

三立總經理張榮華：台灣作品一定能跟世界競爭

2017/05/26 20:34

張玉嬿、陳冠霖、張軒睿代表三立電視參與「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立電視今天參與「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓典禮，三立電視總經理張榮華與兩檔即將於六月推出的新劇的主要演員，包括影音平台Vidol推出的首部自製威劇《我的未來男友》男主角張軒睿，與三立台灣台新8點檔《一家人》中主要演員張玉嬿、陳冠霖一同出席。

三立電視總經理張榮華參與「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓。（三立提供）

張榮華致詞中表示，文化部等各部會大力支持台灣影視產業，更積極向各方爭取補助預算，國內自製戲劇提升，產業必定蓬勃發展，台灣作品一定能走出台灣跟世界競爭。張玉嬿對於文化部積極建立影視音與金融界關係，她表示：「如果有更多活水資源注入，那麼就有更好的子彈做更棒的戲劇。」

張軒睿繼《狼王子》後再度接演作品，新戲《我的未來男友》由《通靈少女》編劇顧問及電影導演馬毓廷執導，張軒睿戲中飾演有預知未來能力的人，預訂6/15於Vidol播出。

「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓，張玉嬿、陳冠霖、張軒睿等藝人出席。（三立提供）

相關新聞

推薦新聞
護肛盟4ni…張守一反同「性行為傷害肛門」 黃益中翻白眼 護肛盟4ni…張守一反同「性行為傷害肛門」 黃益中翻白眼
2017/05/26 14:12
（獨家）豬哥亮告別式 孔鏘安排謝金燕這首歌 （獨家）豬哥亮告別式 孔鏘安排謝金燕這首歌
2017/05/26 15:32
（影音）阿湯哥來台密會蔡依林 挑戰最危險特技！ （影音）阿湯哥來台密會蔡依林 挑戰最危險特技！
2017/05/26 15:32
豬哥亮大銀幕最後身影 「斗大淚珠」預言死別 豬哥亮大銀幕最後身影 「斗大淚珠」預言死別
2017/05/26 12:13
林北先來去～豬哥亮最後秀場動工 墓地今破土 林北先來去～豬哥亮最後秀場動工 墓地今破土
2017/05/26 12:48
豬哥亮放心了！ 豪記續約謝金晶5年「會照顧她」 豬哥亮放心了！ 豪記續約謝金晶5年「會照顧她」
2017/05/26 14:16
鋒菲復合遭名嘴唱衰 謝霆鋒硬起來發聲明喊告 鋒菲復合遭名嘴唱衰 謝霆鋒硬起來發聲明喊告
2017/05/26 18:37
豪門飯票get！千億富二代帶網紅女友急奔婦產科 豪門飯票get！千億富二代帶網紅女友急奔婦產科
2017/05/26 12:19
韓女團第一！TWICE《TT》點擊率飆破2億 韓女團第一！TWICE《TT》點擊率飆破2億
2017/05/26 12:32
郭倍宏昨險勝 三立林崑海勢力首進民視 郭倍宏昨險勝 三立林崑海勢力首進民視
2017/05/26 17:41
「婚姻是美德為何不能降臨同志身上」黃益中被讚爆 「婚姻是美德為何不能降臨同志身上」黃益中被讚爆
2017/05/26 15:11
星二代不聽話 全家人抗議也要繼續露胸 星二代不聽話 全家人抗議也要繼續露胸
2017/05/26 13:58
李文儀入主三立成「新神主牌」 將量身打造新節目 李文儀入主三立成「新神主牌」 將量身打造新節目
2017/05/26 18:21
女星喪夫3年走出低潮！被爆擁新歡回香閨 女星喪夫3年走出低潮！被爆擁新歡回香閨
2017/05/26 13:03
鄭中基自揭醉機黑史 版稅賠光光 鄭中基自揭醉機黑史 版稅賠光光
2017/05/26 13:14
利菁揪友聚會 這位歌后竟讓人認不出 利菁揪友聚會 這位歌后竟讓人認不出
2017/05/26 17:36
謝金燕上演「不存在的女兒」 豬哥亮友人預告她這天現身 謝金燕上演「不存在的女兒」 豬哥亮友人預告她這天現身
2017/05/26 20:01
豬哥亮紀念園區破土 謝順福：以辦喜事心情告別爸爸 豬哥亮紀念園區破土 謝順福：以辦喜事心情告別爸爸
2017/05/26 13:01
周杰倫想教外藉學員中文 慘遭哈林那英吐槽... 周杰倫想教外藉學員中文 慘遭哈林那英吐槽...
2017/05/26 14:01
從小美到大！劉詩詩童年照宛如小仙女 從小美到大！劉詩詩童年照宛如小仙女
2017/05/26 16:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.