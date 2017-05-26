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鬧翻了 瑞士鐘錶商切割九年代言人

2017/05/26 18:28

香港藝人方中信擔任瑞士鐘錶品牌Doxa九年，一夕遭切割。（翻攝自Doxa品牌官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港藝人方中信擔任瑞士鐘錶品牌Doxa九年，卻因為「飯局」和拍照事件狠狠被切割，品牌還在臉書上公開宣布終止合作！？

根據香港《蘋果日報》報導，方中信是今（26）日突然被品牌通知終止代言人身份，還指稱他「完全與其品牌代言身份不符，以致公司管理層及在場嘉賓尷尬，更影響品牌品牌形象同聲譽」、「決定即時終止方中信做代言人的身分」。

Doxa大動作在臉書上發啟事切割代言人。（圖片翻攝自Doxa臉書）

方中信到底做了什麼讓品牌覺得沒面子的事？方中信最近一次出席該品牌活動，是5月20日出席Doxa廣州旗艦店開幕。現場方中信也親切為粉絲簽名。接受媒體採訪時，還嘴甜說說﹕「花都的腸粉和沙煲粥令我最難忘。」

包括香港《蘋果日報》、《東方日報》等多家媒體指出，事件涉及客戶「飯局」及拍照等問題，但經紀人霍汶希只回答：當中有誤會。

由於撤下代言人的消息太突然，在Doxa官方臉書網頁風向也很亂， Doxa品牌官方微博上更是熱鬧，力挺方中信的目擊者說：「當天到場的信迷都有看到的，對個別來賓的過度舉止都非常的容忍，對當天在場的粉絲們都有說有笑的，在場時和主持一直都有說有笑的，根本沒有看到方中信有過度的舉止。」

「當天的活動我也有在場全程支援。說實話是第一次看見方中信真人，感覺他不僅保養得當依然魅力無限，為人還親和完全沒有架子。當天活動對大家更是有求必應，遇到某些非粉絲的擁抱雖然覺得無比尷尬卻還是保持笑容風趣一笑。我不明白為什麼代言了9年那麼長的時間要如此不愉快的解約！他那麼盡力的配合你們。」

「九年的合約竟然因為一次招待金主的酒會而這樣與代言人解約，意思可以理解成Doxa是一個在利和義之間無情無義的商家吧！」

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