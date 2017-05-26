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（影音）活動和豬哥亮告別式撞期 康康笑回「豬哥亮有保佑」

2017/05/26 15:57

康康演唱會宣布記者會，康嫂與兒子順仔到場打氣。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕年過半百的康康今舉辦記者會宣傳「我要謝謝你」出道20周年演唱會，康康暌違10年再次舉辦大型演唱會，他表示這次演唱會說學逗唱樣樣有，更想轉往海外巡迴表演，他笑說「寬姊」邱瓈寬已預訂100張還拿到王彩樺直播中去賣，寬姊甚至虧說「如果台上不好看，台下觀眾會很好看，林志玲、郭富城、鍾楚紅可能就坐在你身邊」。

康康演唱會宣布記者會。（記者潘少棠攝）

談及豬哥亮，康康表示有和豬哥亮大兒子謝順福建言說「應該要幫豬哥亮辦一場緬懷演唱會，不辦可惜」，不料往後並無下文，康康也表示家屬較傾向先辦好豬哥亮後事。

另外寬姊6月20日將偕同康康一同赴中國宣傳《大尾鱸鰻2》，雖然跟豬哥亮告別式撞期，康康笑說「這冥冥之中就是豬哥亮保佑，保佑電影在中國上映順利」，當天寬姊和康康一行人將先到豬哥亮告別式，隨後趕往機場到中國為期六天的電影宣傳行程，有趣的是電影《大尾鱸鰻2》在中國上映名稱竟是《我不做大哥好多年2》，讓康康笑說「票房好還可以出《我不做大哥好多年前傳》，再推電影《大尾鱸鰻1》」

康康演唱會宣布記者會，康嫂與兒子順仔到場打氣。（記者潘少棠攝）

目前育有一子的康康婚姻幸福美滿，今受訪表示仍然還想再拚第二胎，甚至自曝目前都沒有避孕，可能緣分還沒到，他也笑說「喝酒會很想，可是會影響」認為之後會少一點喝酒，專心拚生第二胎。

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