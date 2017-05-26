韓女團第一！TWICE《TT》點擊率飆破2億

TWICE的MV《TT》在YouTube點擊率飆破2億，榮登女團第一。（翻攝自YouTube）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團TWICE去年10月推出迷你韓語專輯《TWICEcoaster: LANE 1》，主打歌《TT》輕快的旋律與可愛的舞蹈，再度引發一股模仿風潮，不少韓星也都曾在私下或公開場合搶跳《TT》的舞蹈及招牌手勢。截至今午11點，《TT》MV公開215天，在YouTube的點擊率已飆破2億次，刷新南韓女團紀錄，而《TT》同時也是韓團中點擊率最快破億的MV，以71天在今年1月達成這項紀錄。

《TT》以英文「TT」所象徵的表情符號，講述陷入愛情而不知所措的少女心情，成員們在MV中分別扮成小惡魔、皮諾丘、小叮噹、超殺女、艾莎、紅心王后、海盜、兔子、美人魚、吸血鬼等卡通或電影角色，並配合發行日期在MV大玩萬聖節「Trick or Treat」創意。除了《TT》外，TWICE的出道曲《優雅地》、《CHEER UP》、《KNOCK KNOCK》在YouTube的點擊率也風光破億，堪稱是近年最「吸睛」的女團。

TWICE《TT》MV（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：