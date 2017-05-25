小S號召「紅鯉魚」接力 吳奇隆、五月天都打結

由小S主演的《吃吃的愛》將於5月27日在台上映。（翻攝自吃吃的愛微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由蔡康永執導、小S主演的電影《吃吃的愛》將於5月27日在台上映，在日前釋出的預告中，沈玉琳要求小S唸繞口令「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」笑翻網友，更加碼推出「鯉魚歌」，意外成為話題。而「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」也在藝人間成為流行，連吳奇隆、SHE、五月天等都跟風挑戰，更指名下一位接棒者，相當逗趣。

小S和沈玉琳在電影中PK繞口令「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」笑翻網友。（翻攝自YouTube）

《吃吃的愛》為宣傳在微博上發起挑戰繞口令的遊戲「紅鯉魚與吃吃的愛」，第一棒由劇中演員金世佳挑戰，再接力給小S、Selina、Ella、吳奇隆、五月天、范曉萱、阿雅、郭采潔、范瑋琪、梁靜茹等。其中五月天5個人異口同聲唸完整句讓網友驚呼不可思議，不過還是被抓包只有阿信一字不漏全唸對，而梁靜茹則在一口氣唸完後直呼「太難了」，連吳奇隆都難以招架，幽默的繞口令挑戰也成功替電影打響話題。

吳奇隆接棒Ella挑戰，唸了三次還是ㄩ、一不分。（翻攝自吳奇隆微博）

五月天5個人一起唸完被網友大讚超厲害。（翻攝自五月天微博）

梁靜茹唸完後笑稱「太難了！」（翻攝自梁靜茹微博）