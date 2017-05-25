沈玉琳遭扒褲露鳥 李懿：我有看到森林

沈玉琳（前）在《名模星任務》與陳志強對決，卻慘被對方拖行。（中視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕沈玉琳錄節目慘遭脫褲，還在海上「露鳥」？他在中視《名模星任務》與陳志強分組闖關，一場對決中對手竟誤將他的泳褲一同扯下，當場讓目睹這一切的女模們花容失色、尖叫連連。

沈玉琳（前）遭陳志強拖行，不慎露鳥。（中視提供）

在「我是摔角王」關卡中，誰能將另外一隊的襪子扯下來就算獲勝，節目安排沈玉琳與陳志強進行最後的對決，沈玉琳一見對手是「鬼強」，喪氣的一屁股坐下來對他說：「我現在坐在這裡給你脫！」儘管沈玉琳事前苦苦求饒，仍被陳志強拖進水裡，在掙扎的過程中，泳褲慘遭對手毫不留情地扒掉，當下沈玉琳完全沒發現，直接在水中站了起來，岸上的名模見狀開始放聲尖叫，這時他才驚覺自己的「小玉琳」整個大曝光，尷尬地連忙大喊：「來幫我遮一下啦！」

沈玉琳（左）在《名模星任務》與陳志強對決。（中視提供）

一上岸後，沈玉琳開始質問大家：「有沒有看到？」笑到崩潰的陳思璇趕緊搖頭，沒想到智希及艾希皆表示看到了，李懿則對沈玉琳說：「我以後沒辦法面對你了！」後來大夥一同下午茶，吃著黑森林蛋糕的李懿，突然語出驚人的說：「我今天有看到玉琳哥的森林。」讓場面一度尷尬。節目於每週五晚間10點播出。