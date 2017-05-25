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不道歉就提告！吃屎名嘴嚇傻刪文致歉林心如

2017/05/25 14:24

林心如（右）與霍建華（左）去年7月底在峇里島舉行婚禮。（資料照，林心如工作室提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林心如去年帶球閃嫁霍建華，今年1月升格當媽，近日名嘴宋祖德在微博胡亂瞎扯，指兩人沒領取結婚證，屬非法同居，甚至還發下豪語「若說錯，歡迎立即起訴」，霍心得知後，氣得發律師聲明反駁，堅持要依法究辦謠言製造者，嚇得宋連忙刪文並發文致歉。

宋祖德22日在微博直指林心如未婚懷孕、用孩子來逼迫霍建華領結婚證，男方基於無奈，才會答應舉行隆重婚禮掩人耳目，所以兩人至今未正式領證，「婚禮再隆重也代替不了合法的登記」，文章在網路上瘋傳，霍心所屬的工作室，昨晚齊發聲明澄清，「霍建華先生與林心如女士已於2016年依法辦理結婚手續」，要求宋祖德道歉，否則將提告。

林心如（右）與霍建華（左）婚後育有一女「小天使」。（資料照，林心如工作室提供）

宋祖德遭霍心打臉，除了刪除胡扯爆料貼文，深夜在微博寫下「台灣地區夫妻結婚與中國不同，中國是到民政局婚姻登記處登記並領取結婚證，而台灣地區夫妻結婚只在戶籍處登記，不辦理結婚證，夫妻沒有結婚證是正常的」，他承認自己表達方式不嚴謹，「向霍老師林老師致歉。特此申明！」道歉文仍引網友不滿，認為不經查證隨意爆料的行為，相當不負責任。

中國娛樂評論家宋祖德，時常語不驚人死不休，近期被冠上「吃屎名嘴」封號。（翻攝自微博）

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