（專訪，影音）凍齡張玉嬿桃花沒著落 問唐綺陽卻得到這答案

51歲的張玉嬿美貌依舊卻仍是單身。（記者陳逸寬攝）〔記者粘湘婉／專訪〕「凍齡玉女」張玉嬿相隔12年接拍三立新戲《一家人》，51歲的她，美貌依舊卻仍是單身，她羞供平時怕生又是個大宅女，受訪時更多次強調「我很愛吃東西，特別是甜點」，講到美食就眼睛發亮，露出幸福神情，相當可愛。她與星座國師唐綺陽是大學同學，被問到是否有請國師幫算桃花，她大笑表示：「年輕的時候有啊，她還吐槽我，說我命格太奇怪。」

至今仍單身的張玉嬿，與舊愛謝祖武已經超過10年沒聯絡，近來身邊也沒出現護花使者，她笑稱十多年前唐綺陽剛學占星，她與另位女同學曾鬧著玩，請唐幫算桃花，「結果她說的時間到了，桃花都沒出現，我們跟她抱怨說不準，她還吐槽我們，說是我們2個命格太奇怪。奇妙的是，我和我同學到現在都還是單身」。不過，她強調那是很久以前的事，同時她也開出理想的另一半條件，挑明「有內涵很重要，要聊得來。」希望對方喜歡小動物和旅行，跟自己心靈要契合。

張玉嬿希望另一半喜歡小動物和旅行，跟自己心靈要契合。（記者陳逸寬攝）此外，《一家人》劇中張玉嬿飾演餐廳老闆娘，靠著巧手廚藝養大4個女兒。戲外，愛吃的她自爆在片場不忌口，劇組準備的便當都會吃個精光，平時沒工作的時候，想吃什麼就會上網搜尋食譜，摸索一下也能做出跟餐廳7、8成像的味道，自豪表示：「我覺得我對料理是蠻有天份的。」拿手菜則是上海紅燒肉。

偏好甜點的張玉嬿，自爆最近的新歡是哈根達斯冰淇淋，受訪時更熱心分享口味，「我跟你說，最近哈根達斯出了優格冰淇淋新口味，有草莓和原味2種，我覺得原味的比較好吃。」笑稱沒工作的時候，最愛在家捧著一桶冰淇淋，躺在沙發上看電視，是她人生中的小確幸，最高紀錄曾經1個人在家嗑掉一桶473ml的冰淇淋。