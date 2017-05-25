限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（專訪，影音）凍齡張玉嬿桃花沒著落 問唐綺陽卻得到這答案

2017/05/25 07:46

51歲的張玉嬿美貌依舊卻仍是單身。（記者陳逸寬攝）〔記者粘湘婉／專訪〕「凍齡玉女」張玉嬿相隔12年接拍三立新戲《一家人》，51歲的她，美貌依舊卻仍是單身，她羞供平時怕生又是個大宅女，受訪時更多次強調「我很愛吃東西，特別是甜點」，講到美食就眼睛發亮，露出幸福神情，相當可愛。她與星座國師唐綺陽是大學同學，被問到是否有請國師幫算桃花，她大笑表示：「年輕的時候有啊，她還吐槽我，說我命格太奇怪

至今仍單身的張玉嬿，與舊愛謝祖武已經超過10年沒聯絡，近來身邊也沒出現護花使者，她笑稱十多年前唐綺陽剛學占星，她與另位女同學曾鬧著玩，請唐幫算桃花，「結果她說的時間到了，桃花都沒出現，我們跟她抱怨說不準，她還吐槽我們，說是我們2個命格太奇怪。奇妙的是，我和我同學到現在都還是單身」。不過，她強調那是很久以前的事，同時她也開出理想的另一半條件，挑明「有內涵很重要，要聊得來。」希望對方喜歡小動物和旅行，跟自己心靈要契合。

張玉嬿希望另一半喜歡小動物和旅行，跟自己心靈要契合。（記者陳逸寬攝）此外，《一家人》劇中張玉嬿飾演餐廳老闆娘，靠著巧手廚藝養大4個女兒。戲外，愛吃的她自爆在片場不忌口，劇組準備的便當都會吃個精光，平時沒工作的時候，想吃什麼就會上網搜尋食譜，摸索一下也能做出跟餐廳7、8成像的味道，自豪表示：「我覺得我對料理是蠻有天份的。」拿手菜則是上海紅燒肉。

偏好甜點的張玉嬿，自爆最近的新歡是哈根達斯冰淇淋，受訪時更熱心分享口味，「我跟你說，最近哈根達斯出了優格冰淇淋新口味，有草莓和原味2種，我覺得原味的比較好吃。」笑稱沒工作的時候，最愛在家捧著一桶冰淇淋，躺在沙發上看電視，是她人生中的小確幸，最高紀錄曾經1個人在家嗑掉一桶473ml的冰淇淋。

相關新聞

推薦新聞
男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
2017/05/25 06:36
金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因... 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
2017/05/25 07:12
16年閨密鬧翻 林予晞「想把妳推下海」 16年閨密鬧翻 林予晞「想把妳推下海」
2017/05/24 23:31
豬哥亮一夜賺7千萬 預支抵債碰不到鈔票 豬哥亮一夜賺7千萬 預支抵債碰不到鈔票
2017/05/25 07:15
金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
2017/05/25 06:00
半夜出門竟被當流鶯 8點檔女星遭跟蹤 半夜出門竟被當流鶯 8點檔女星遭跟蹤
2017/05/25 07:14
揮別1340億富豪 女星秘返港鬼祟覓食 揮別1340億富豪 女星秘返港鬼祟覓食
2017/05/25 07:18
阿湯哥無緣遊台北 今晚《神鬼》首映見台粉 阿湯哥無緣遊台北 今晚《神鬼》首映見台粉
2017/05/25 07:16
（獨家）索非亞遭圍剿為何沒聲援？唱片圈姪女說話了 （獨家）索非亞遭圍剿為何沒聲援？唱片圈姪女說話了
2017/05/25 08:25
憑「這點」豬哥亮應得金馬 《大釣哥》導演力挺 憑「這點」豬哥亮應得金馬 《大釣哥》導演力挺
2017/05/25 07:20
宅男女神強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟 宅男女神強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟
2017/05/25 08:07
日本妹公投最佳外遇男星 「他」打敗木村拓哉凍蒜 日本妹公投最佳外遇男星 「他」打敗木村拓哉凍蒜
2017/05/25 08:30
（影音）阿湯哥宅在飯店沒忘記台粉 親錄影片問候 （影音）阿湯哥宅在飯店沒忘記台粉 親錄影片問候
2017/05/25 08:34
「阿良也喜歡小孩」 小禎感情回溫想拚老二 「阿良也喜歡小孩」 小禎感情回溫想拚老二
2017/05/25 08:58
邵庭超愛小動物 勇敢自揭患妥瑞氏症 邵庭超愛小動物 勇敢自揭患妥瑞氏症
2017/05/25 08:40
被爆日本男友見父母 小胖說法是... 被爆日本男友見父母 小胖說法是...
2017/05/25 06:00
刀腿女主動貼近粉絲 朝聖龍山寺 刀腿女主動貼近粉絲 朝聖龍山寺
2017/05/25 06:00
張玉嬿單身踢館國師 虧唐綺陽算桃花不準 張玉嬿單身踢館國師 虧唐綺陽算桃花不準
2017/05/25 06:00
謝祖武曖昧女製作人 牽手扶腰 謝祖武曖昧女製作人 牽手扶腰
2017/05/25 06:00
豬哥亮未曝光電影畫面公開 豬哥亮未曝光電影畫面公開
2017/05/25 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.