（影音）王夢麟被瞪求「閉嘴」 背後原因有洋蔥

民歌42記者會；施孝榮（左）與方笛（右）幫王夢麟帶口罩要他別說話。（記者陳奕全攝）

〔記者洪素津／台北報導〕民歌42高峰會將於5/27高雄巨蛋登場，今特別舉辦記者會，施孝榮為本次高峰會貼心為每位歌手打造專屬的吉他，施孝榮透露，14位歌手、14把同款吉他，都會同台登場演唱大家耳熟能響的歌曲，另外王夢麟眼見如此熱鬧記者會，便開口想要說話，不料卻被施孝榮阻止，眼神嚴厲狀請他「閉嘴」。

民歌42記者會；施孝榮（左）與方笛（右）幫王夢麟帶口罩要他別說話。（記者陳奕全攝）

今日記者會邀請到資深廣播人－方笛出席站台，施孝榮說方笛姐對這次民歌42高峰會意義非常重大，因為王夢麟開了第三次手術才成功，而執刀的醫生就是方笛姐的親弟弟，要感謝方笛姐的胞弟，今年王夢麟才能實現與歌迷們再聚首約定，王夢麟搶著回答說：「真的！真的要謝謝方笛姐….」王夢麟話未說完，馬上被施孝榮打斷說：「請你閉嘴安靜，醫生不是說要保護漂亮的嗓音，你不要一直說話，我看還是今年高峰會你唱歌就好，話都讓我們來說，王夢麟也妙語如珠神回，「如果我只唱歌不說話，大家就會覺得少些什麼，因為我除了會唱歌更是會講話」。

民歌42記者會；施孝榮、王夢麟等合影。（記者陳奕全攝）