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「騰云戀」面臨危機？小薰李沛旭虐戲將展開

2017/05/24 17:11

《只為你停留》中，李沛旭與小薰的「騰云戀」將面臨重大危機。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森8點華劇《只為你停留》劇情已接近尾聲，小薰今天（5/24）在臉書PO出一張與扮著鬼臉的李沛旭合照，表示：「你不知道我們就要分開了嗎？還不好好跟我拍照！」而網友照片也看得很仔細，發現李沛旭牙縫有黑點，網友趣味提問說：「門牙中間好像有黑胡椒粒。」小薰看後笑回說：「是空隙！」她覺得李沛旭最適合搞笑，看他表情覺得是要崩潰了，但她卻覺得這表情真是可愛至極。

湯志偉與小薰在《只為你停留》飾演一對父女。（三立提供）

這次李沛旭與小薰合作默契十足，也受到觀眾的肯定，一些感人的劇情兩人演出恰如其分，李沛旭在臉書下寫：「不用刻意哭腔、更毋需做作笑臉；這種表演中的不表演、是寫不出來的。謝謝妳、我的好朋友、我的好對手。」小薰也表示謝謝李沛旭願意信任她，戲未拍完解散前，她已經在警告李沛旭說：「不要戲散人情散喔，我會揍你！」

《只為你停留》劇情將近入尾聲，小薰在臉書放上與李沛旭的合照。（翻攝自小薰-黃瀞怡臉書）

今晚又有另一波虐戲將展開！亮云（小薰飾）一家人在楷騰（李沛旭飾）的協助下終於團圓和解，但襲明（簡宏霖飾）卻查出了10年前喬父之死的關鍵人，似乎與亮云的爸爸蘇守信（湯志偉飾）有關，令楷騰面臨兩難，一方面想替爸爸洗刷冤屈，另一方面又想守護亮云，對於這樣痛心的真相，親情與愛情如何取捨，也讓「騰云戀」面臨重大危機！

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