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比電影精彩！阿湯哥4訪寶島 「她」都不一樣

2017/05/24 07:06

湯姆克魯斯（左）與蘇菲亞波提拉（右）曾傳緋聞。（UIP提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕堪稱最愛台的「阿湯哥」湯姆克魯斯今天4度造訪寶島，他每次來台必定帶著新作品與粉絲見面，有趣的是，他這4次來台，感情狀況都有新的進展，自己的私人生活似乎比演出的電影還要精彩。

54歲的阿湯哥1986年因演出《捍衛戰士》中的帥氣飛官竄紅，他在2000年、38歲時才首度來台宣傳《不可能的任務2》，當時他已經進入第2段婚姻、是影后妮可基嫚的老公；隔年再度來台，阿湯哥火速恢復單身，還帶著新女友「小潘潘」潘妮洛普克魯茲甜蜜宣傳2人定情作《香草天空》。

2013年阿湯哥睽違12年再為《遺落戰境》來台，他此時已歷經3次離婚，但帥氣依舊，沒了感情包袱，他趁空擋在台趴趴走，還體驗做小籠包的樂趣，也對台灣留下深刻印象，離去之前更承諾一定會再回來。

湯姆克魯斯（右）與潘妮洛普克魯茲（左）曾因拍《香草天空》定情。（美聯社）

阿湯哥果真兌現諾言，這次他將帶著新片《神鬼傳奇》女主角蘇菲亞波提拉、安娜貝爾瓦莉絲和導演艾力克斯寇茲曼一起來台，他拍戲期間都曾與兩名女主角傳出緋聞，但事後都沒下文。而他最近拍攝《不可能的任務6》，又傳出與女主角凡妮莎柯比擦出愛火，後續發展還有待觀察。

阿湯哥明天上午將先出席記者會與台灣媒體見面，晚上6點30分則現身台北美麗華水舞廣場的首映紅毯，影迷有望親密互動，活動結束後將搭機離台；《神鬼傳奇》6月7日在台上映。

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