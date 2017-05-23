金泰希喜懷蜜月寶寶！與Rain將升格當爸媽
2017/05/23 13:53
Rain、金泰希今對外宣布懷孕喜訊。（翻攝自THE FACT）
〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓「星」夫妻Rain與金泰希相戀4年多，1月19日低調舉辦婚禮，正式邁入人生下一階段。夫妻倆結婚5個多月，今對外宣布懷孕喜訊，金泰希已懷孕3個多月（15周），未來將專心養胎，好好照顧腹中胎兒。
當初小倆口結婚後沒多久，就曾傳出金泰希懷孕消息，當時金泰希笑笑否認，並鬆口表示「很想快點有小孩」，如今推算懷孕週數，夫妻倆結婚1個多月就懷孕，很可能是在峇里島度蜜月時做人成功，進度飛快。
此外，當初金泰希也曾對外透露婚姻生活，表示搬進Rain家中，與公公、姑姑同住，每天都很享受幫家人準備早餐的生活，如今再傳懷孕喜訊，也讓大批網友獻上祝福，笑稱：「他們的小孩一定是俊男美女」。
Rain、金泰希曾對外透露婚姻生活相當甜蜜。（翻攝自BAZAAR）
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