（影音）亞莉安娜演唱會爆炸武器是這個！警朝自殺恐攻偵辦

亞莉安娜在英國曼徹斯特開唱，竟傳出造成19死50傷的爆炸案意外。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋新生代小天后亞莉安娜於英國當地時間22日晚間在曼徹斯特體育館舉辦演唱會，吸引大批歌迷到場朝聖同歡，沒想到在演唱會結束、觀眾才準備要散場離開始，座位區就傳出巨響，發生了震驚全球的可怕爆炸案，目前已經有19人確定不幸死亡、50人受傷。英國警方仍在現場進行調查當中，目前炸裂物已經被證實是一個裝在後背包裡的釘子炸彈（一種把釘子扎在甘油炸藥棒上的土製爆炸物），警方也認為這很有可能是自殺恐攻，目前已經朝這個方向來偵辦此案。

警方正在現場進行調查當中。（美聯社）

根據《TMZ》報導，爆炸是發生在演唱會會場的座位區，警方推斷炸彈客早就在出口處等待人群在散場的時候才下手，這個釘子炸彈強大的破壞力，除了導致19死50傷外，也讓現場四散著傷亡者的身體部位，十分嚇人。而不幸中的大幸是，亞莉安娜在結束演出後已經離開舞台，人並沒有受到傷害。

幸運逃離現場的粉絲都面露驚慌神色。（路透社）

相關影片：〈影片取自推特，如遭移除敬請見諒〉

#Manchester Fan with injured legs at Ariana Grande gig explosion tonight pic.twitter.com/QLQOla4wix — Alan Spence （@AlanSpenceEDL） 2017年5月22日