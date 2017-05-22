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白百何綠帽夫酒後失控 爆兒子大受打擊不上學

2017/05/22 19:51

白百何（左）爆出偷吃風波後，坦言和老公陳羽凡2年前已經離婚。（翻攝自白百何微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星白百何2月被拍到和小鮮肉男模同遊泰國，兩人還當街揉臀調情，讓歌手老公陳羽凡瞬間綠光罩頂，但事後，兩人卻坦言2年前已經離婚，是為了兒子「元寶」才沒有公開離婚消息。近日陳羽凡卻爆出深夜買醉，與狗仔爆發衝突，用球杆砸破車窗，事後和解過程，更傳出白百何和陳羽凡的兒子，受到父母離婚衝擊，已經好幾天沒有去上學。

陳羽凡酒後失控，與狗仔爆發衝突，砸爛狗仔車窗。（翻攝自全明星探）

據《全明星探》報導，陳羽凡近日到KTV買醉，卻發現遭《全明星探》狗仔跟拍，一氣之下拿起高爾夫球杆怒砸狗仔車窗，事後雙方在警局談和解時，陳羽凡的委託人更透露，兒子「元寶」因為偷吃風波的新聞，心情受到很大的影響，好幾天沒去上學了，最後雙方達成和解，由陳羽凡道歉並賠償損失。

沒想到事後，陳羽凡卻在微博改口，指控《全明星探》偽造證據，誇大事實，稱自己只砸破1個洞，但《全明星探》報導出來的新聞卻有2個大破洞。《全明星探》則拿出雙方和解錄音，打臉陳羽凡，反控對方扭曲事實。

白百何（中）被拍到心情完全不受影響，正在趕拍新戲。（擷取自全明星探）

自從爆出偷吃風波後，百百何僅神隱數日後，就拋開醜聞，積極拍戲工作，戲約不斷，幾乎不受偷吃風波影響，但陳羽凡卻多次爆出酒後失言，也讓網友替他抱屈，「女的出軌了反而不受影響，還片約不斷，真替羽凡不值」。

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