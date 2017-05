驚!差30歲嫩妹站身邊 妮可基嫚的臉變這樣

妮可基嫚。(法新社)

〔記者賀靜賢/綜合報導〕第70屆坎城影展進行中,奧斯卡影后妮可基嫚今年就共有4部作品,無疑是坎城最風光的好萊塢明星。她已抵坎城,今天為新片「How to talk to Girls at Parties'」走紅毯,49歲的她與19歲的艾兒芬妮有說有笑,而雖然相差30歲,但一度「膠味」過重的妮可,似乎迅速回春,無懼站在相隔30歲的艾兒芬妮身旁。

妮可基嫚(左)、艾兒芬妮。(法新社)

妮可基嫚此行將備受注目,除了有《愛情,不用翻譯》導演蘇菲亞柯波拉的新作《The Beguiled》、《單身動物園》導演尤格藍西莫的《The Killing of a Sacred Deer》入圍競賽片,還有兩部片入選放映及非競賽單元。