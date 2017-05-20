言承旭鬆口願復合 林志玲心軟「我等了這麼久」

言承旭（左）和林志玲（右）情纏14年，外界仍期待兩人復合。（資料照，記者陳奕全、陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「黃金剩女團」台柱林志玲，42歲仍小姑獨處，與萬年舊愛言承旭屢傳復合，甚至一度傳出烏龍婚訊，日前男方釋出善意，鬆口願意復合，近日林志玲受訪時，大聊感情觀，稱自己算是一個比較傻的人。

言承旭談復合拋出曖昧曲球。（資料照，記者林正堃攝）

《網易娛樂》報導，林志玲聊起感情處理方式，「在愛情上我應該算是一個比較傻的人吧！」她認為再好強的女孩，遇到感情，內心都會非常脆弱，「有人會覺得就讓它被時間沖淡，但是也不見得，因為很多東西你就是洗不掉、忘不掉，它就是還是存在，那你也許放著，看看是不是能夠和它共存。」如何放下過去，就是放過自己。

林志玲的感情生活備受矚目。（資料照，記者陳逸寬攝）

身旁友人紛紛結婚，林志玲坦言會暗暗羨慕，「大家都結婚了，有的還有了小朋友，可能我要加緊腳步吧，目前還是一無所成。」至於不斷被催婚，她則說：「我不會在人家的催婚或是強力的逼迫下決定，覺得說我就是為了要結婚而結婚，如果是你自己覺得不是太好的婚姻，那還不如先自己一個人。」她強調對的人和對的時間很重要，「而且我都等了這麼久，也不急在這一個月吧！」