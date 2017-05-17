紙風車劇團重返國家戲劇院 《新月傳奇》519大戲登場

《新月傳奇》是近年兒童劇難得一見的大製作。（紙風車劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼2015年《順風耳的新香爐》後，紙風車劇團再次重返國家戲劇院，將於本週五晚間首演籌備近半年的創意大戲《新月傳奇》。

堪稱近年罕見的兒童劇大型製作，《新月傳奇》動用紙風車長期合作的20多個演員，都曾參與368兒童藝術工程、浮士德反毒計畫……等近百場演出，各個身經百戰，演出經驗豐富，聲音表情、肢體動作精準到位，搭配舞台上五米高的大月亮、奇幻燈光、乾冰特效呈現虛實交錯的景象，為小朋友創造更豐富的視覺震撼。總編導李永豐說，紙風車劇團是近年來台灣少數堅持大製作的兒童劇團，此次耗資百萬製作舞台布景及服裝，就是希望能給孩子感受大製作的劇場情境，讓孩童的美學教育不僅在戶外演出，也在戲院當中，開啟藝術無限的想像空間。

《新月傳奇》將於這個周末假期在台北連演4場。李永豐表示，源源不絕的創作是劇團能持續運作的一大關鍵，如此才能創造舞台，吸引新演員加入，相互激盪產生更多火花。因此，暑假期間，紙風車也將帶著源源不絕的創作力，跟著《新月傳奇》巡迴各地。七、八月間將到高雄至德堂、台中中山堂、台南文化中心等地，持續以台灣新童話激發整個夏天的創意。

《新月傳奇》將帶給小朋友更多視覺的創意與震撼。（紙風車劇團提供）

