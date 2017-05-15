豬哥亮病情回顧 遺憾拖延撒手人寰

豬哥亮今凌晨病逝台大，享壽70歲。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮今凌晨病逝台大，享壽70歲，人生舞台正式謝幕。豬哥亮於2014年確診罹患大腸癌第二期，卻沒有開刀立即治療，反而轉往宗教神明方面追求心安，除了這項原因外，還有他當為了栽培女兒謝金晶出唱片和自身拍電影事宜，便延宕自己的病情，然而這一拖就是2年多。

豬哥亮的大腸癌一拖就是2年，這2年間沒有治療就從第2期轉往末期，豬哥亮的病情急轉直下，到了2016年9月豬哥亮身體不適緊急入住台大醫院，並立即開刀治療，體重也爆瘦近15公斤，當時大腸癌手術相當成功，不過也被醫生警告「壽命只剩下4個月」，豬哥亮也感嘆自己應當相信西醫，立即住院治療，而不是病情惡化後才開刀。

手術後的豬哥亮相當開心，還舉辦出院茶會答謝院方，宛如「重生」的他也分享「若不開刀治療的話，壽命會只剩下四個月」，手術後豬哥亮接受後續化療過程，治療期間豬哥亮也上節目分享抗癌歷程，他坦言「內心其實很怨恨」，2009年復出螢光幕第1年就罹患糖尿病；第2年眼睛開刀；第3年又碰上大腸癌，而他也表示像前幾次化療時體力不夠，身體比較辛苦，現在都靠著「意志力」，但只要看著親人、兒女，那一種天倫就會讓我想著，我要活下去。

豬哥亮自發病以來身形都相當消瘦，2017年1月底他出席電影《大釣哥》宣傳活動，自爆在做第5次化療時，順道電燒掉自己體內的6顆腫瘤，「醫生一次電燒幹掉」，話說得輕鬆，但豬哥亮另有糖尿病跟敗血症，體內的癌細胞也已從大腸轉至肝跟肺，3月中原本要入院進行第6次化療，不料豬哥亮身體無法負荷，更是在3月底傳出病危。

豬哥亮自發病以來，身形顯得相當消瘦，不過仍參演《大釣哥》也勤跑相關宣傳活動。（華聯提供）

其實他體內的癌細胞已從大腸轉移至肝、肺，原本大腸癌患者約二至三周就得做一次化療，但豬哥亮平均一個月做一次，間隔期拖得較長，上周入院原本要進行第六次化療，因肺部腫瘤造成呼吸容易喘，加上原本就有敗血症，體力難以負荷，今天凌晨豬哥亮因癌末、肝衰竭，病逝台大醫院。