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（血腥慎入）裸扮女體盛吃人肉 凱蒂佩芮獵奇MV引熱議

2017/05/13 14:31

凱蒂佩芮在新歌《Bon Appetit》MV中大玩女體盛。（翻攝自YouTube）

〔記者盧家豪／綜合報導〕凱蒂佩芮以大膽作風聞名，她最近推出新歌《Bon Appetit》，最新MV稍早曝光。這次凱蒂在片中大玩「女體盛」，還把自己給煮了，被當成食材處理時更彷彿正在接受按摩的樣子一臉享壽。MV上線不到一天就已有超過600萬點閱率，人氣頗高。

片中可以看到凱蒂佩芮被包保鮮膜、上麵粉，撒上配菜丟進大鍋裡煮，上菜前廚師還不忘用噴槍燒凱蒂的舌頭「增加風味」，不過最後凱蒂卻突然跳起鋼管舞，又以最新的短髮造型現身，準備大快朵頤上桌的人肉大餐。

凱蒂佩芮短髮造型曾被說撞臉小賈斯汀、麥莉希拉。（翻攝自YouTube）

該MV獵奇劇情引發網友討論，有人指出，MV概念應該是向80年代電影《The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover》中的情節致敬。

電影《The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover》中有吃人橋段。（翻攝自網路）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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