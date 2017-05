(血腥慎入)裸扮女體盛吃人肉 凱蒂佩芮獵奇MV引熱議

凱蒂佩芮在新歌《Bon Appetit》MV中大玩女體盛。(翻攝自YouTube)

〔記者盧家豪/綜合報導〕凱蒂佩芮以大膽作風聞名,她最近推出新歌《Bon Appetit》,最新MV稍早曝光。這次凱蒂在片中大玩「女體盛」,還把自己給煮了,被當成食材處理時更彷彿正在接受按摩的樣子一臉享壽。MV上線不到一天就已有超過600萬點閱率,人氣頗高。

片中可以看到凱蒂佩芮被包保鮮膜、上麵粉,撒上配菜丟進大鍋裡煮,上菜前廚師還不忘用噴槍燒凱蒂的舌頭「增加風味」,不過最後凱蒂卻突然跳起鋼管舞,又以最新的短髮造型現身,準備大快朵頤上桌的人肉大餐。

凱蒂佩芮短髮造型曾被說撞臉小賈斯汀、麥莉希拉。(翻攝自YouTube)

該MV獵奇劇情引發網友討論,有人指出,MV概念應該是向80年代電影《The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover》中的情節致敬。

電影《The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover》中有吃人橋段。(翻攝自網路)

相關影片:〈影片取自YouTube,如遭移除敬請見諒〉