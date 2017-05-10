（影音）《WE ARE ONE》MV上線聲援 115位藝人挺婚平

由8大天后高唱的單曲《WE ARE ONE》，集結115位藝人力挺。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由8大天后高唱並由「Jolin」蔡依林手繪簽名畫作當限量CD封面的單曲《WE ARE ONE》為聲援國際不再恐同日，昨日釋出歌曲MV，裡頭找來115位藝人舉牌力挺婚姻平權，光是這些藝人就共計有4座金馬、28座金鐘、60座金曲的得獎者，希望藉此號召大眾正視不歧視，尊重分享愛。

115為藝人名單（排名不分先後）包括歌手： 蔡健雅 ALIN 信 彭佳慧 鼓鼓 張惠妹 吳克群 丁噹 棒棒糖小傑 郭靜 羅志祥 黃小琥 衛斯理 林凡 蕭煌奇 戴愛玲 林育群 許茹芸 賴銘偉 林憶蓮 陳勢安 王心凌 蘇打綠青峰 艾怡良 蘇打綠家凱 家家 周興哲 白安 蕭敬騰 獅子合唱團 脆樂團 蔡依林 蘇珮卿 蕭亞軒 小宇 魏如萱 柯智棠 守夜人 HUSH 詹森淮 那英 林宥嘉 范曉萱 李榮浩 葛仲珊 BOXING 戴佩妮 HEBE SELINA 楊丞琳

演員：楊謹華 吳慷仁 劉品言 邱澤 許瑋甯 張軒睿 邵雨薇 王傳一

天心 謝承鈞 豆花妹 楊奇煜 大久保麻梨子 鳳小岳 朱芯儀 修杰楷 王宇婕 李李仁 曾愷玹 威廉 張鈞甯 利晴天 賈靜雯 紀言愷 毛弟 陳德烈 小薰 炎亞綸 王子 瑤瑤 徐韜 徐若瑄 劉以豪 阿喜 邱昊奇 安心亞 謝坤達 鍾承翰 梁詠琪 黃書維 坣那 劉雨凱 王伯傑 沈建宏 何潤東

主持人：吳宗憲 陶晶瑩 小S 蔡康永 黃子佼 愷樂 林俊逸

還有國師唐綺陽、孫芸芸、曲家瑞等名人

由伴侶盟主辦的「See Through：正視—2017國際不再恐同日」特展，將於明天11點起至5月18日晚間9點，在華山1914文化創意園區展開，現場售票。 而據《蘋果日報》報導，伴侶盟義工蔣承縉表示，希望藉由這樣的活動讓大法官在釋憲前能「正視」這些聲音。

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