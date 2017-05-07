限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

賴芊合自曝險被性侵 學長半夜企圖闖家門

2017/05/07 14:44

賴芊合回憶起高中時差點遭伸狼爪的恐怖經歷。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕戎祥遺孀賴芊合日前搬出老公留給她的豪宅，重新出發，力圖在演藝圈闖出一片天，不過最近因才女作家的新聞，她也回憶起以前曾差點被伸狼爪的可怕陰影，她透露高中時，曾有個180公分的帥學長追求她，動不動就是送巧克力、珍奶獻殷勤，且每天都會到她家開的土雞城點半隻雞，本來以為只是純純校園故事，沒想到對方的企圖卻不單純，所幸最後沒事。

賴芊合身材纖細，外型亮眼。（翻攝自臉書）據《壹週刊》報導，賴芊合透露本來以為2人的關係很單純，卻在某天晚上產生變化，她說晚上突然聽到喇叭鎖轉動的聲音，本來以為是家裡鬧鬼，還跑到神明廳拜拜求保佑，卻發現窗戶外有人趴在招牌上，嚇得她大聲尖叫，對方也大叫後掉下去，原以為是竊賊，後來調查才知道，闖進家門的是那個追求她的學長，不過因為餐廳的收銀台沒有財務上的損失，家人推測應是以賴芊合和3個妹妹為目標，但因證據不足最後也沒告成，在心裡仍留下不可抹滅的陰影。

 

相關新聞

推薦新聞
網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀 網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀
2017/05/07 07:42
豬哥亮病房戒備森嚴 出動警察趕人 豬哥亮病房戒備森嚴 出動警察趕人
2017/05/07 11:12
蕭淑慎露豪乳搭便車 黏小男友墾丁玩瘋 蕭淑慎露豪乳搭便車 黏小男友墾丁玩瘋
2017/05/07 09:40
繼子攔胡 瓊瑤出書計劃生變 繼子攔胡 瓊瑤出書計劃生變
2017/05/07 07:55
小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級 小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級
2017/05/07 07:20
黃秋生嗆完格鬥狂人 再批中國武林：以為是武俠小說嗎？ 黃秋生嗆完格鬥狂人 再批中國武林：以為是武俠小說嗎？
2017/05/07 07:47
鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命 鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命
2017/05/07 07:23
萬沙浪住進安養院 盼到么女回台享天倫 萬沙浪住進安養院 盼到么女回台享天倫
2017/05/07 10:41
何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟 何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟
2017/05/07 08:32
1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照 1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照
2017/05/07 07:10
阿信獻唱生日快樂 竟把別人女友弄哭 阿信獻唱生日快樂 竟把別人女友弄哭
2017/05/07 11:59
照片遭惡搞 范冰冰：入行被黑最慘一次 照片遭惡搞 范冰冰：入行被黑最慘一次
2017/05/07 12:18
海倫清桃賣拉麵「好辣」 彎腰露深溝 海倫清桃賣拉麵「好辣」 彎腰露深溝
2017/05/07 14:30
鋼琴出包變臉 洪榮宏親自解謎 鋼琴出包變臉 洪榮宏親自解謎
2017/05/07 11:56
宋逸民不捨獨拋前世情人 自砍撈金大計 宋逸民不捨獨拋前世情人 自砍撈金大計
2017/05/07 12:12
驚！黑寡婦離婚後玩嗨 頭戴性玩具開趴 驚！黑寡婦離婚後玩嗨 頭戴性玩具開趴
2017/05/07 12:09
胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶 胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶
2017/05/07 06:00
舒淇何時生小孩？馮德倫回應了 舒淇何時生小孩？馮德倫回應了
2017/05/07 14:15
任爸簽放棄急救 Selina坦言難放下 任爸簽放棄急救 Selina坦言難放下
2017/05/07 06:00
黃明志別吃醋！四葉草祝田亞霍越來越屌 黃明志別吃醋！四葉草祝田亞霍越來越屌
2017/05/07 12:21
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.