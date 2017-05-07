賴芊合自曝險被性侵 學長半夜企圖闖家門
2017/05/07 14:44
賴芊合回憶起高中時差點遭伸狼爪的恐怖經歷。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕戎祥遺孀賴芊合日前搬出老公留給她的豪宅，重新出發，力圖在演藝圈闖出一片天，不過最近因才女作家的新聞，她也回憶起以前曾差點被伸狼爪的可怕陰影，她透露高中時，曾有個180公分的帥學長追求她，動不動就是送巧克力、珍奶獻殷勤，且每天都會到她家開的土雞城點半隻雞，本來以為只是純純校園故事，沒想到對方的企圖卻不單純，所幸最後沒事。
賴芊合身材纖細，外型亮眼。（翻攝自臉書）據《壹週刊》報導，賴芊合透露本來以為2人的關係很單純，卻在某天晚上產生變化，她說晚上突然聽到喇叭鎖轉動的聲音，本來以為是家裡鬧鬼，還跑到神明廳拜拜求保佑，卻發現窗戶外有人趴在招牌上，嚇得她大聲尖叫，對方也大叫後掉下去，原以為是竊賊，後來調查才知道，闖進家門的是那個追求她的學長，不過因為餐廳的收銀台沒有財務上的損失，家人推測應是以賴芊合和3個妹妹為目標，但因證據不足最後也沒告成，在心裡仍留下不可抹滅的陰影。
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