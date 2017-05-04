雙胞胎佩佩肚中5月娃性別大逆轉 開心到差點吐麵

「雙胞胎依依佩佩」的妹妹佩佩目前懷孕5個月。（翻攝自佩佩臉書）

〔娛樂頻道／台北報導〕「雙胞胎依依佩佩」的妹妹佩佩和老公余小魚結婚2年，以人工受孕順利懷上愛的結晶，目前懷孕約5個月的她，很希望能夠生個女兒，只不過她先前照超音波都被告知是兒子的機率較大，因此心中也認為肚子懷的應該是男寶寶，沒想到最近佩佩日前去做了羊膜穿刺檢查，「案情」居然出現大逆轉！

「雙胞胎依依佩佩」的妹妹佩佩目前懷孕5個月。（翻攝自佩佩臉書）

據《東森新聞雲》報導，佩佩認為因為姊姊依依已經有了3個兒子，再加上佩佩夫家都是兒子，覺得家裡「陽氣太重」，所以一直希望能夠生個女兒平衡一下，就連姊姊依依也早就幫她買好各種粉紅色，給小女娃用東西，希望靠吸引力法則來讓她懷上女孩，但偏偏照了幾次超音波，都發現嬰兒兩腿之間出現疑似尖尖的東西，被認為是男孩的機率較高。

佩佩和老公余小魚結婚2年。（翻攝自佩佩臉書）

原本已經快放棄希望，卻在日前佩佩去做了羊膜穿刺檢查，主要是想檢查寶寶的健康，沒想到小孩的性別居然整個大翻盤，確定肚中懷的是女兒。有趣的是，當時佩佩在看報告時正好在吃麵，一聽到好消息，整個人開心到嘴裡的麵差點吐出來，就一旁的婆婆也興奮直喊：「終於有小公主了！」佩佩笑說，雖然當初以為懷兒子的時候，大家就已經對她特別疼愛；現在知道懷的是女兒，不論是夫家老公、還是娘家，好像更是把她當皇太后一樣伺候。

演藝圈雙胞胎姊妹依依佩佩感情好到令人稱羨。（翻攝自佩佩臉書）