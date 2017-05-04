限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

雙胞胎佩佩肚中5月娃性別大逆轉 開心到差點吐麵

2017/05/04 12:23

「雙胞胎依依佩佩」的妹妹佩佩目前懷孕5個月。（翻攝自佩佩臉書）

〔娛樂頻道／台北報導〕「雙胞胎依依佩佩」的妹妹佩佩和老公余小魚結婚2年，以人工受孕順利懷上愛的結晶，目前懷孕約5個月的她，很希望能夠生個女兒，只不過她先前照超音波都被告知是兒子的機率較大，因此心中也認為肚子懷的應該是男寶寶，沒想到最近佩佩日前去做了羊膜穿刺檢查，「案情」居然出現大逆轉！

「雙胞胎依依佩佩」的妹妹佩佩目前懷孕5個月。（翻攝自佩佩臉書）

據《東森新聞雲》報導，佩佩認為因為姊姊依依已經有了3個兒子，再加上佩佩夫家都是兒子，覺得家裡「陽氣太重」，所以一直希望能夠生個女兒平衡一下，就連姊姊依依也早就幫她買好各種粉紅色，給小女娃用東西，希望靠吸引力法則來讓她懷上女孩，但偏偏照了幾次超音波，都發現嬰兒兩腿之間出現疑似尖尖的東西，被認為是男孩的機率較高。

佩佩和老公余小魚結婚2年。（翻攝自佩佩臉書）

原本已經快放棄希望，卻在日前佩佩去做了羊膜穿刺檢查，主要是想檢查寶寶的健康，沒想到小孩的性別居然整個大翻盤，確定肚中懷的是女兒。有趣的是，當時佩佩在看報告時正好在吃麵，一聽到好消息，整個人開心到嘴裡的麵差點吐出來，就一旁的婆婆也興奮直喊：「終於有小公主了！」佩佩笑說，雖然當初以為懷兒子的時候，大家就已經對她特別疼愛；現在知道懷的是女兒，不論是夫家老公、還是娘家，好像更是把她當皇太后一樣伺候。

演藝圈雙胞胎姊妹依依佩佩感情好到令人稱羨。（翻攝自佩佩臉書）

相關新聞

推薦新聞
張敏公開出櫃！告白周慧敏「許我守住輪迴與你同在」 張敏公開出櫃！告白周慧敏「許我守住輪迴與你同在」
2017/05/04 07:17
（更新）周董效應 五月天眉頭深鎖排排坐「聽訓」 （更新）周董效應 五月天眉頭深鎖排排坐「聽訓」
2017/05/04 07:13
收到女孩們私訊 呂秋遠：這是一場傷痛的集體回憶 收到女孩們私訊 呂秋遠：這是一場傷痛的集體回憶
2017/05/04 07:48
《通靈少女》阿樂學長虛構？ 索非亞：不要再問我學長是誰 《通靈少女》阿樂學長虛構？ 索非亞：不要再問我學長是誰
2017/05/04 06:31
索非亞喊「哥你回來了」 嚇到媽：不要再打招呼了 索非亞喊「哥你回來了」 嚇到媽：不要再打招呼了
2017/05/04 08:55
劉德華找高僧幫助復原 揭密台灣「地皎法師」 劉德華找高僧幫助復原 揭密台灣「地皎法師」
2017/05/04 06:55
真人芭比霸氣卸妝沒人鳥 甜美經紀人意外搶風頭 真人芭比霸氣卸妝沒人鳥 甜美經紀人意外搶風頭
2017/05/04 11:27
離婚後不做那事 小布自誇泌尿道全LA最乾淨 離婚後不做那事 小布自誇泌尿道全LA最乾淨
2017/05/04 07:39
小布自爆酗酒成性毀婚 直到「這天」才戒掉... 小布自爆酗酒成性毀婚 直到「這天」才戒掉...
2017/05/04 07:26
中國武林生事端 黃秋生開砲：地方落後人越野蠻 中國武林生事端 黃秋生開砲：地方落後人越野蠻
2017/05/04 07:37
把7年淚1次哭完 小禎驚爆「想跳下一了百了」 把7年淚1次哭完 小禎驚爆「想跳下一了百了」
2017/05/04 09:23
法國男神亂倫床戰生母 再計誘多金寡婦 法國男神亂倫床戰生母 再計誘多金寡婦
2017/05/04 07:31
全家最後一次飛行 小布醉開燃料卡車撞車 全家最後一次飛行 小布醉開燃料卡車撞車
2017/05/04 10:35
中國演員無極限！1人拍戲要23個助理服侍 中國演員無極限！1人拍戲要23個助理服侍
2017/05/04 07:26
成龍、甄子丹PK誰強？ 格鬥狂人酸他「只是個演員」 成龍、甄子丹PK誰強？ 格鬥狂人酸他「只是個演員」
2017/05/04 10:49
（獨家）陳子玄爆婚前劈腿《世間情》2男 董舜豪崩潰解約 （獨家）陳子玄爆婚前劈腿《世間情》2男 董舜豪崩潰解約
2017/05/04 12:27
驚悚！Met Gala 發現「裝箱裸屍」 警方偵辦中 驚悚！Met Gala 發現「裝箱裸屍」 警方偵辦中
2017/05/04 09:16
前AV女優自爆被德瑞克搞大肚子 秀簡訊對話證明 前AV女優自爆被德瑞克搞大肚子 秀簡訊對話證明
2017/05/04 10:04
曖昧高帥男一年 唇顎裂歌手談愛受挫說... 曖昧高帥男一年 唇顎裂歌手談愛受挫說...
2017/05/04 07:19
白石麻衣辣肉誘惑 美背性感秀豐臀 白石麻衣辣肉誘惑 美背性感秀豐臀
2017/05/04 07:06
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.