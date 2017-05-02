專訪（二）繼子女指控4大罪 瓊瑤駁捏造事實：用50年彌補平家

瓊瑤（中）反駁平雲和平衍指責的四大罪狀。（資料照，華視提供）

〔記者易慧慈／專訪〕平鑫濤兒女平雲和平珩公開指責瓊瑤四大罪包括：一、因為平鑫濤無法對瓊瑤說愛，就「沒有靈魂的肉體」，就不值得活下去。二、指定時間讓平家子女探病 三、平鑫濤有印傭在照顧。四、未和子女商量，就任意換醫院。瓊瑤昨接受本報專訪一一斥平家子女捏造實事：「照顧他（指平鑫濤），一絲怨言都沒有。」

最強烈的指控為稱瓊瑤覺得平鑫濤沒有靈魂的身體，不值得活。瓊瑤心痛哽咽反擊自己怎麼可能說這種話：「我太愛他，我認為照顧他是我該做的，我沒有抱怨過一句話，其實我從10幾年前開始就照顧他，他一直生病，這400多天失智也是我在照顧，我不可能說他不值得活這種話。」

「有一次他因瞻妄症產生幻覺，他以為朋友要請他吃飯，我餵他吃飯，他不肯吃就撥到地上，我先去把自己清理好，回來再對他笑笑說這根湯匙不好，我們換一根湯匙，最後餵完了。」她說平家子女認為她無法接受平鑫濤失智，她反擊不是這樣的，現在不是失智，是大面積中風，醫生說是不可逆的，裝鼻胃管也許可以撐好幾年，不裝很快就走了，雖然平家子女對外說爸爸狀況好會數123，但瓊瑤說那是她平常和平鑫濤玩「12345，上山打老虎遊戲」，所以他才會數。

醫生說尊重病人意願，也有建議她放手了，她說：「 有生必有死，愛到極致就是放手。」至於被指控指定時間才讓平家子女探病一事，瓊瑤解釋：「我選他（指平鑫濤）精神好時再叫他子女來，可以讓他們有交流，不然平常和他講話也只是眨眼、沒反應，他們約兩週來一次，若講話都沒有回答，也沒意義，我希望他們有機會交流，能喚醒他的記憶 。」

被指控一週只去三次醫院，一次最多三小時、又有印傭、祕書，瓊瑤說，之前平鑫濤失智小中風那一段400多天照顧期，她在家親自照料，只有24小時在平身邊的人才知道一個人從有活力到無力的辛酸，她都在身邊餵飯照料，算有印傭幫忙，她也要盯著一點一滴親自訓練，從洗澡到換衣服。每天要把平鑫濤從床上抱到椅子上，瓊瑤已快80歲，印傭幫助不為過，她自己也說：「我都快80歲了，而且祕書有秘書的職責，不可能叫祕書去做照顧的事。這是第二次裝鼻胃管，之前第一次裝之後有後遺症，他不再吃固體食物，所有食物包括藥，都要打成泥他才吃。」

至於未和平家子女商量就擅自轉醫院，瓊瑤解釋他是托認識的人，好不容易才搶到病房，現在平鑫濤中風又插鼻胃管，找個單人病房讓看護好好照顧他，看護自己也有空間。她反駁；「這樣也變成罪？」她以為她用50年的時間彌平她和平家子女的一切，對於平家子女公開指控，她說；「太不公平 。」認為遭到羞辱，心情「欲哭無淚」。