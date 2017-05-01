遭英傳奇歌手誘姦 14歲少女竟傻傻回頭要簽名

英國《太陽報》報導指一傳奇歌手曾誘姦一名14歲少女。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕英國媒體驚爆某英國傳奇搖滾歌手被控在1970年代時，曾憑著高人氣誘姦多名未成年少女，經其中一名受害者向英國警方報案後，已經著手進行調查，據傳這名歌手十分擔心名字被曝光，進而毀掉演藝生涯。

《太陽報》報導，報案女子聲稱當年只有14歲，還是處女，因為得到免費票才和一群好友去看該歌手的演唱會，會後被保鑣邀請到其下榻的飯店作客，當時她還覺得很幸運能一親偶像芳澤。

女子指出，當時她被帶到一個滿是其他工作人員的休息房間，歌手穿著一件白色睡袍現身，帶著她到陽台請她喝香檳，待她有些暈後就直接把她帶到床上，她形容：「過程順暢到就像例行公事一般」。

一開始歌手還算溫柔地對她上下其手，但女子表示：「突然間我覺得身體某處非常痛，但當時年紀太小還不懂痛楚從何而來」，沒想到歌手這時卻安慰她說，「放輕鬆，這不會受傷的」，於是被歌手性侵得逞。

懵懂的受害人離開後發現自己忘記和偶像要簽名，竟再度折返回房，女子表示，她記得該歌手在她走前還捧著她的臉說：「記得保持聯絡喔」，事後她回到家洗澡時，才發現自己全身布滿瘀青。該名女子現年50多歲，她表示事發多年後她才理解當時發生了什麼事，令她留下陰影，不敢和家人朋友傾訴，也無法和男人正常交往。

2013年女子對倫敦警察總廳發信揭露該事件，但由於事情發生在海外，擱置了近6個月後才正式於隔年啟動調查，警方發言人指出，目前本案已經被要求擴大調查中。

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