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《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」

2017/05/01 08:18

經典電影《教父》上映已經滿45周年。（翻攝自Golden Age Cinema and Bar）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由馬里奧普佐（Mario Puzo）同名暢銷小說改編而成的1972年經典電影《教父》，最近為歡慶上映45周年，被紐約翠貝卡電影節選為閉幕電影，而包含導演法蘭西斯柯波拉、演員艾爾帕西諾和勞勃杜瓦等人也都再度齊聚一堂，嗨翻不少忠實影迷。而在與粉絲互動、為他們解惑的環節中，一名現場粉絲就好奇提問：「如果是在現今，《教父》有可能還拍得成嗎？導演法蘭西斯柯波拉對此就很誠實地回答：「不可能」，並給出了自己的理由。

《教父》導演法蘭西斯柯波拉（左三）與艾爾帕西諾（左四）等《教父》電影原班人馬最近齊聚紐約翠貝卡電影節與粉絲們互動。（翻攝自Huffpost）

根據《Huffpost》報導，柯波拉雖然直言現在的環境不可能拍得出《教父》這樣的電影，不過就算可以，基本上拍攝該片的提案肯定也會被各大型片商給拒絕，「這一定不可能會通過審議並得到OK的結果」，而主要原因就是現在的好萊塢只對「擁有拍續集潛能」的題材感興趣，像是各類超級英雄電影以及《哈利波特》魔法世界這樣的題材，讓他開玩笑形容：「就跟漫威漫畫差不多！」

柯波拉坦言像《教父》這樣的電影，要在現今的市場中成功拍出來，幾乎是不可能的事。（美聯社）

當年的《教父》與續集《教父2》分別是以650萬美金和1300萬美金的成本拍成的，換算成現在的幣值，則大約是3800萬美金（約台幣11.5億元）以及7600萬美金（約台幣23億元），其實以現今的好萊塢拍片成本標準來說，只能算得上是「中等預算」的等級；然而，雖然像首集《教父》當時在全球獲得了2.45億美金的超高票房，換算成現在幣值也有14億美金（約台幣425.4億元），但是片中因為沒有包含精彩動畫效果與絢麗的特效，在現今市場上要獲得如此巨大的收益幾乎已經是不可能的事情了，因此確實如果柯波拉是要在現在拍攝像《教父》這樣的電影，大概也只能自籌資金、冒著各種可能會失敗的風險獨立產製才有可能了。

《教父》系列電影的拍片成本在現在的好萊塢來說，只能算得上是「中等」，再加上不像漫改超級英雄電影一樣有繼續發展下去的潛力，許多大型片商都會將其視為不符投資效益去執行的項目。（翻攝自PEOPLE）

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