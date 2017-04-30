（影音）Gary閃婚後失聯 《RM》尋人ING

Gary4月初無預警宣佈閃婚，隨後刪光IG照片，行蹤成謎。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人Gary月初驚喜宣布結婚喜訊，並在Instagram示愛老婆「瞬間動搖了我的靈魂」，不過隨後便將IG貼文全刪光，行蹤成迷。而《Running Man》成員也和Gary失聯2個月，並在最新一集的節目中紛紛向他喊話「你到底在哪？」

Gary和智孝過去在《RM》被封「周一情侶」。（翻攝自網路）

Gary日前無預警宣布閃婚消息震驚外界，連原本是「周一情侶」的搭檔宋智孝都是看電視才知道，並坦言「雖然有一點點難過，但衷心祝福哥哥新婚快樂，還有他換了手機號碼，希望他可以聯絡我們。」透露Gary結婚後不僅換了電話號碼，甚至已經2個月沒有和《RM》成員聯繫。

在今播出的最新一集中，李光洙和金鐘國先開口對Gary喊話：「雖然Gary哥結婚了，雖然你換了手機號碼，雖然我們都不知道，就算那樣，我們還是9012（加上2位新成員）！」連池錫辰也問「你還在韓國嗎？」成員皆不知道Gary近況。不過哈哈透露，Gary其實都有「匿名」寄帽子給他，雖然很久沒有聯絡，但Gary心中仍一直惦記著《RM》。

李光洙和金鐘國喊話和Gary是「永遠的9012！」（翻攝自Naver）

智孝透露Gary悄悄換電話號碼，已經和《RM》失聯2個月。（翻攝自Naver）

（影片擷取自Naver TV，如遭移除敬請見諒）