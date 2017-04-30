限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）Gary閃婚後失聯 《RM》尋人ING

2017/04/30 22:22

Gary4月初無預警宣佈閃婚，隨後刪光IG照片，行蹤成謎。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人Gary月初驚喜宣布結婚喜訊，並在Instagram示愛老婆「瞬間動搖了我的靈魂」，不過隨後便將IG貼文全刪光，行蹤成迷。而《Running Man》成員也和Gary失聯2個月，並在最新一集的節目中紛紛向他喊話「你到底在哪？」

Gary和智孝過去在《RM》被封「周一情侶」。（翻攝自網路）

Gary日前無預警宣布閃婚消息震驚外界，連原本是「周一情侶」的搭檔宋智孝都是看電視才知道，並坦言「雖然有一點點難過，但衷心祝福哥哥新婚快樂，還有他換了手機號碼，希望他可以聯絡我們。」透露Gary結婚後不僅換了電話號碼，甚至已經2個月沒有和《RM》成員聯繫。

在今播出的最新一集中，李光洙和金鐘國先開口對Gary喊話：雖然Gary哥結婚了，雖然你換了手機號碼，雖然我們都不知道，就算那樣，我們還是9012（加上2位新成員）！」連池錫辰也問「你還在韓國嗎？」成員皆不知道Gary近況。不過哈哈透露，Gary其實都有「匿名」寄帽子給他，雖然很久沒有聯絡，但Gary心中仍一直惦記著《RM》。

李光洙和金鐘國喊話和Gary是「永遠的9012！」（翻攝自Naver）

智孝透露Gary悄悄換電話號碼，已經和《RM》失聯2個月。（翻攝自Naver）

（影片擷取自Naver TV，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
Jolin無緣見孔劉？ 慶功宴疑成功見男神 Jolin無緣見孔劉？ 慶功宴疑成功見男神
2017/04/30 17:14
爆幼時遭強壓頭碰下體！韓瑜曾出櫃愛上女生 爆幼時遭強壓頭碰下體！韓瑜曾出櫃愛上女生
2017/04/30 16:10
（有雷）瑤瑤《通靈》結局用盡力氣 蔡凡熙失控淚崩 （有雷）瑤瑤《通靈》結局用盡力氣 蔡凡熙失控淚崩
2017/04/30 23:02
恭喜！熱狗又當爸 辣模爽曝為他懷7月肚 恭喜！熱狗又當爸 辣模爽曝為他懷7月肚
2017/04/30 17:50
瓊瑤拒為平鑫濤插管 侯文詠：為什麼那麼固執 瓊瑤拒為平鑫濤插管 侯文詠：為什麼那麼固執
2017/04/30 21:46
孔劉下午離台 全程面帶微笑不時和粉絲握手 孔劉下午離台 全程面帶微笑不時和粉絲握手
2017/04/30 14:56
金裕貞清純模樣崩壞？ 圓臉雙下巴現形 金裕貞清純模樣崩壞？ 圓臉雙下巴現形
2017/04/30 17:25
日網友指木村拓哉老態龍鍾 網驚：魔法解除了？ 日網友指木村拓哉老態龍鍾 網驚：魔法解除了？
2017/04/30 22:42
10年好友變情人 女星認愛「生煎包王子」 10年好友變情人 女星認愛「生煎包王子」
2017/04/30 16:39
小彬彬爆負債200萬 深陷低潮吞抗憂鬱藥 小彬彬爆負債200萬 深陷低潮吞抗憂鬱藥
2017/04/30 21:48
金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉 金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉
2017/04/30 18:26
梁云菲突閃電宣布解約 網猜原因是身體... 梁云菲突閃電宣布解約 網猜原因是身體...
2017/04/30 17:51
被小鮮肉當面告白 KIMIKO羞曝XX濕了... 被小鮮肉當面告白 KIMIKO羞曝XX濕了...
2017/04/30 18:59
楊冪機場時尚用這招 把XX秀出來就對了 楊冪機場時尚用這招 把XX秀出來就對了
2017/04/30 15:29
去年李烈閃辭主席 台北電影節今年爆「說謊」 去年李烈閃辭主席 台北電影節今年爆「說謊」
2017/04/30 20:34
愷樂秀川字腹肌 挺D奶曬閨密照 愷樂秀川字腹肌 挺D奶曬閨密照
2017/04/30 18:33
楊千霈調教老公大成功 爸媽拿貓逼她生小孩 楊千霈調教老公大成功 爸媽拿貓逼她生小孩
2017/04/30 20:38
身高182？王俊凱光腳重測：自己看 身高182？王俊凱光腳重測：自己看
2017/04/30 20:31
懷胎7月女友知道嗎？熱狗放話：不跟同一個女生生第二個小孩 懷胎7月女友知道嗎？熱狗放話：不跟同一個女生生第二個小孩
2017/04/30 20:29
舒淇臉紅腫起疹子 崩潰喊：還要我怎樣？ 舒淇臉紅腫起疹子 崩潰喊：還要我怎樣？
2017/04/30 21:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.