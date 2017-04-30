IKEA購物袋被「仿」 還漲到1705英鎊

巴黎世家推出Arena tote，跟IKEA FRAKTA購物袋超神似。（翻攝自dezeen）〔記者凃盈如／綜合報導〕近來巴黎世家（Balenciaga）推出了一款托特包 Arena Tote，長得跟IKEA FRAKTA購物袋神相似，從顏色、尺寸、雙肩背帶，引發設計圈熱議，IKEA表示，對於成為巴黎世家的設計靈感，感到受寵若驚！但這個被「仿」的托特包，定價竟然是1,705英鎊，比原價1美元的IKEA購物袋貴上2,000多倍。

趁這個浪頭上，IKEA也對此再宣傳一下怎麼辨識FRAKTA的真偽，4個步驟分別是：

正版的FRAKTA購物袋。（翻攝自dezeen）1.搖一搖，如果有沙沙聲，就是真的。2.多功能，可以裝磚塊、曲棍球裝備，還可以裝水。3.丟進土裡！正版的Frakta購物袋，拿院子澆花水管就輕易沖乾淨。4.看價錢！Frakta只要0.99美元。（台灣售價29元）

CNN觀察到，藝術家、設計師從日常生活找靈感並非第一次，從Andy Warhol的坎貝爾濃湯罐（Campbell's Soup Cans）、Anya Hindmarch的洋芋片手拿包到moschino取清潔劑造型設計成手機殼，在在都為時尚圈添話題。

moschino曾以清潔劑為設計靈感推出手機殼。（取自moschino Instagram）不過，在這之外，真正令人趨之若鶩的是，這個IKEA經典購物袋，也真的將在今年推出新版本！由IKEA與丹麥知名設計品牌HAY的聯名款，已在今年米蘭家具展的IKEA FESTIVAL發佈，將會有新的3種顏色（綠色、黃色、暗紅色）登場，且袋身中央有超美的格紋，已讓許多設計迷引頸期待。

FRAKTA購物袋，將有綠、黃、暗紅3款。（記者凃盈如攝） IKEA與HAY 聯名的新款FRAKTA購物袋。（IKEA提供）