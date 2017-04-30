限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

IKEA購物袋被「仿」 還漲到1705英鎊

2017/04/30 14:29

巴黎世家推出Arena tote，跟IKEA FRAKTA購物袋超神似。（翻攝自dezeen）〔記者凃盈如／綜合報導〕近來巴黎世家（Balenciaga）推出了一款托特包 Arena Tote，長得跟IKEA FRAKTA購物袋神相似，從顏色、尺寸、雙肩背帶，引發設計圈熱議，IKEA表示，對於成為巴黎世家的設計靈感，感到受寵若驚！但這個被「仿」的托特包，定價竟然是1,705英鎊，比原價1美元的IKEA購物袋貴上2,000多倍。

趁這個浪頭上，IKEA也對此再宣傳一下怎麼辨識FRAKTA的真偽，4個步驟分別是：

正版的FRAKTA購物袋。（翻攝自dezeen）1.搖一搖，如果有沙沙聲，就是真的。2.多功能，可以裝磚塊、曲棍球裝備，還可以裝水。3.丟進土裡！正版的Frakta購物袋，拿院子澆花水管就輕易沖乾淨。4.看價錢！Frakta只要0.99美元。（台灣售價29元）

CNN觀察到，藝術家、設計師從日常生活找靈感並非第一次，從Andy Warhol的坎貝爾濃湯罐（Campbell's Soup Cans）、Anya Hindmarch的洋芋片手拿包到moschino取清潔劑造型設計成手機殼，在在都為時尚圈添話題。

moschino曾以清潔劑為設計靈感推出手機殼。（取自moschino Instagram）不過，在這之外，真正令人趨之若鶩的是，這個IKEA經典購物袋，也真的將在今年推出新版本！由IKEA與丹麥知名設計品牌HAY的聯名款，已在今年米蘭家具展的IKEA FESTIVAL發佈，將會有新的3種顏色（綠色、黃色、暗紅色）登場，且袋身中央有超美的格紋，已讓許多設計迷引頸期待。

FRAKTA購物袋，將有綠、黃、暗紅3款。（記者凃盈如攝） IKEA與HAY 聯名的新款FRAKTA購物袋。（IKEA提供）

推薦新聞
馮迪索想要格魯特獨立電影！還想跟浩克對打 馮迪索想要格魯特獨立電影！還想跟浩克對打
2017/04/30 15:19
全台首創高空算命 美麗華占卜摩天輪助改運 全台首創高空算命 美麗華占卜摩天輪助改運
2017/04/30 15:16
欠稅300萬分期繳 吳宗憲再登報稅大戶嘆「逃不了」 欠稅300萬分期繳 吳宗憲再登報稅大戶嘆「逃不了」
2017/04/30 15:01
孔劉下午離台 全程面帶微笑不時和粉絲握手 孔劉下午離台 全程面帶微笑不時和粉絲握手
2017/04/30 14:56
MUJI無印良品公布人氣商品排行榜 第一名是… MUJI無印良品公布人氣商品排行榜 第一名是…
2017/04/30 14:50
相隔20年 《侏儸紀》元老男星確定加入《侏儸紀世界2》！ 相隔20年 《侏儸紀》元老男星確定加入《侏儸紀世界2》！
2017/04/30 14:49
艾芭生日趴 露半球玩變裝 艾芭生日趴 露半球玩變裝
2017/04/30 14:45
孔劉結束寶島行 穿上《鬼怪》裝機場說掰掰 孔劉結束寶島行 穿上《鬼怪》裝機場說掰掰
2017/04/30 14:40
IKEA購物袋被「仿」 還漲到1705英鎊 IKEA購物袋被「仿」 還漲到1705英鎊
2017/04/30 14:29
師徒情發酵！賀一航探病豬哥亮 卻遭中間人打槍 師徒情發酵！賀一航探病豬哥亮 卻遭中間人打槍
2017/04/30 14:17
湯姆哈迪街頭擒賊義舉大翻盤？女工程師嗆：人是我抓的 湯姆哈迪街頭擒賊義舉大翻盤？女工程師嗆：人是我抓的
2017/04/30 13:55
獎項暴增獨缺...資深製作人轟金鐘漠視綜藝節目 獎項暴增獨缺...資深製作人轟金鐘漠視綜藝節目
2017/04/30 13:49
劉詩詩搭機這麼做 空姐瞬間集體被圈粉 劉詩詩搭機這麼做 空姐瞬間集體被圈粉
2017/04/30 13:03
預算有24.3億元 碧昂絲夫妻竟找不到理想豪宅！ 預算有24.3億元 碧昂絲夫妻竟找不到理想豪宅！
2017/04/30 12:57
蔡依林秀挖洞粉紅照 網友好奇孔劉看到了嗎 蔡依林秀挖洞粉紅照 網友好奇孔劉看到了嗎
2017/04/30 12:42
女主播辦講座 祖孫三代北上參加相挺 女主播辦講座 祖孫三代北上參加相挺
2017/04/30 12:21
前世情人無影腳猛踹 阿緯不爽撂話 前世情人無影腳猛踹 阿緯不爽撂話
2017/04/30 11:23
于美人遊日豔遇！自曝 「最好的接吻經驗」 于美人遊日豔遇！自曝 「最好的接吻經驗」
2017/04/30 11:18
嘲弄癌症倖存青少年 前《復聯》導演慘挨轟出面道歉 嘲弄癌症倖存青少年 前《復聯》導演慘挨轟出面道歉
2017/04/30 11:01
知名DJ五年無性生活 「以前該玩都玩過了」 知名DJ五年無性生活 「以前該玩都玩過了」
2017/04/30 11:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.