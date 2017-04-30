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艾芭生日趴 露半球玩變裝

2017/04/30 14:45

潔西卡艾芭28日歡度36歲生日，舉行變裝主題派對，與老公卡許華倫盛裝出席。（合成圖，法新社、翻攝自Eonline網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢甜姐兒潔西卡艾芭自童星出身，至今演過多部代表作，現在已是2個孩子的媽，身材仍舊一級棒，形象性感。近日她歡慶36歲生日，舉辦變裝派對，開心邀請明星好友共襄盛舉，她與老公卡許華倫盛裝出席，身穿一身低胸洋裝的她，模樣相當吸睛。

潔西卡艾芭（右）身穿黑色低胸洋裝，性感亮相生日趴。（翻攝自IG）

潔西卡艾芭28日喜迎36歲生日，邀請碧昂絲、卡麥蓉狄亞等明星好友參加她的變裝趴，派對主題定為「王子vs.麥可傑克遜」，她穿著黑色低胸洋裝亮相，火辣露半球，老公卡許華倫則扮成王子以豹紋造型登場，現場氣氛超嗨，她也與眾多好友開心留下合照。

潔西卡艾芭穿著低胸洋裝露半球，開心與好友合照。（合成圖，翻攝自IG）

而卡許華倫也在生日派對前於IG曬出兩人合照，並寫道：「這幾天我一直在思考，你的生日要對你說什麼話，我發現言語不足以表達（我的想法），言語無法描述我第一次遇到你、當你答應嫁給我、當我們女兒出生時的感覺…謝謝你給我這些難以用言語形容、終身難忘的經驗，生日快樂，我的寶貝！」甜蜜示愛潔西卡艾芭，閃瞎大批粉絲。

卡許華倫（右）在生日派對前在IG曬照，向老婆潔西卡艾芭（左）示愛。（合成圖，翻攝自IG）

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